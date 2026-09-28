Βελίκα Καραβάλτσιου: «Τυχαία έγινα πολεμική ανταποκρίτρια – Οι εικόνες από το Κίεβο δεν βγαίνουν από το μυαλό μου»

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Από τα πρώτα της βήματα στην ΕΡΤ3 και την πρακτική στο BBC μέχρι το πολεμικό ρεπορτάζ και τις αποστολές στην Ουκρανία, η Βελίκα Καραβάλτσιου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» για την πορεία της στη δημοσιογραφία και τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που φέτος μετακινήθηκε από το Mega στην ΕΡΤ, θυμήθηκε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, όταν ακόμη σπούδαζε.

«Όσο ήμουν στο πανεπιστήμιο, δούλευα στην ΕΡΤ3 σαν μαθητευόμενη, στο δελτίο. Πολύ ωραία εμπειρία. Μόλις τελείωσα τη σχολή έφυγα για ένα μεταπτυχιακό στο Νότιγχαμ. Εκεί έκανα άσκηση στο BBC, πάλι μαθητευόμενη», ανέφερε.

Μιλώντας για την εμπειρία της στο BBC, στάθηκε ιδιαίτερα στην πρακτική προσέγγιση της δημοσιογραφικής εκπαίδευσης. «Μάθαινες πραγματικά πράγματα. Δηλαδή να ξεχωρίζεις την είδηση, να την προσεγγίζεις», είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας:

«Και πολύ ωραίο και το πανεπιστήμιο. Πολύ πιο πρακτικό από τα ελληνικά πανεπιστήμια που τουλάχιστον όταν σπούδαζα εγώ, δεν ξέρω αν έχουν τώρα αλλάξει, ήταν πολύ θεωρητική η γνώση. Εκεί ήταν πιο πρακτική. Και όταν τελείωσα με το μεταπτυχιακό μου, ήρθα στην Αθήνα και εκεί ξεκίνησα να δουλεύω στους Πρωταγωνιστές».

Ιδιαίτερη θέση στην επαγγελματική της διαδρομή έχει το πολεμικό ρεπορτάζ, στο οποίο, όπως εξήγησε, βρέθηκε χωρίς να το έχει σχεδιάσει. «Τυχαία έγινα πολεμική ανταποκρίτρια. Το ένα έφερε το άλλο», ανέφερε, προσθέτοντας πως πάντοτε θαύμαζε δημοσιογράφους όπως ο Σωτήρης Δανέζης, η Μαρία Καρχιλάκη και ο Νικόλας Βαφειάδης.

Η ίδια περιέγραψε και την εμπειρία της από την Ουκρανία, όπου αρχικά βρέθηκε στην Πολωνία για να καλύψει τις προσφυγικές ροές και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Κίεβο. «Εκεί είδαμε πάρα πολύ σκληρές εικόνες, οι οποίες με έχουν στοιχειώσει, δεν βγαίνουν από το μυαλό μου», εξομολογήθηκε.

Παρά τις δύσκολες εμπειρίες, η Βελίκα Καραβάλτσιου δήλωσε πως βλέπει με αισιοδοξία την πορεία της: «Είμαι πολύ καλά, μια χαρά! Και τα όνειρα εκπληρώνονται κι εγώ είμαι καλά με εμένα, όλα καλά πηγαίνουν και όλα καλά θα πάνε».