Τραγωδία στην Πλάκα: Ντοκουμέντο για την φονική έκρηξη στο κτίριο που κατέρρευσε – Στο «μικροσκόπιο» ο αγωγός

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Ένα ντοκουμέντο για την φονική έκρηξη στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων ολοκληρώθηκε το Σάββατο, με τον πλέον τραγικό τρόπο, αφού ανασύρθηκαν οι σοροί των έξι ανθρώπων που βρίσκονταν στο διώροφο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης, το πρωί της Παρασκευής (25/9). Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και τέσσερις τουρίστες, που βρίσκονταν για διακοπές στη χώρα μας. Οι συγγενείς τους βρίσκονται στην Ελλάδα για την ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία της ταυτοποίησης των σορών.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι αιτίες της ισχυρότατης έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους και να προκαλέσει ζημιές και σε παρακείμενα κτίσματα.

Αποκαλύφθηκε ο παροχετευτικός αγωγός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με προσεκτικές κινήσεις αποκάλυψαν τον παροχετευτικό αγωγό που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή στο μοιραίο κτίριο.

Στην αρχή φαίνεται η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της οδού Λυσικράτους και συνεχίζει σε ένα μήκος μικρότερο από δύο μέτρα, μέχρι τον μετρητή.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα αγωγό της δεκαετίας του 1990, όταν και το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνδέθηκε με το δίκτυο. Όπως αποκάλυψε ήδη από χθες ο ΑΝΤ1, τόσο ο μετρητής όσο και το κομμάτι αυτό του αγωγού έχουν κατασχεθεί και θα μεταφερθούν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σωλήνωση αυτή είναι πιστοποιημένη και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Μάλιστα, εκεί που είναι η θέση του μετρητή, ο οποίος ήδη έχει κατασχεθεί, διακρίνονται και κάποια ίχνη καύσης.

Τις επόμενες ημέρες οι ερευνητές της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν και σε εκσκαφή του κεντρικού αγωγού επί της οδού Λυσικράτους.

Τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ εκτιμούν πως η ένταση του ωστικού κύματος βρίσκεται κυρίως στον δεύτερο όροφο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, διαπιστώνουν πως υπάρχει ανάφλεξη και στον χώρο του ισογείου.

Πέρα από τον μετρητή και τον αγωγό, έχουν ήδη κατασχεθεί και άλλες συσκευές.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να αποκρυπτογραφήσουν τον μηχανισμό της έκρηξης. Πηγές με γνώση της έρευνας εκτιμούν πως το άναμμα ενός λαμπτήρα ήταν εκείνο που ενδεχομένως έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, εκτός από την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε στον χώρο του μπάνιου του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου.

Το πιστοποιητικό στεγανότητας

Το κεντρικό ζήτημα είναι το σημείο πρόκλησης της διαρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου φαίνεται να είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόκειται για έγγραφο με υπογραφή μηχανικού που βεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.

Όλα αυτά τα πρόσωπα τώρα θα εξεταστούν από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 φαίνεται ο παροχετευτικός αγωγός, που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή, στο κτίριο της Λυσικράτους.