Σάντσεθ για εξώσεις στην Ισπανία: «Την Τρίτη (29/9) έρχεται το νομοσχέδιο για την προστασία των ενοικιαστών» – Ζητεί την συναίνεση της αντιπολίτευσης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για ένα νομοσχέδιο προστασίας των ενοικιαστών, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο την προσεχή Τρίτη. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την έξωση της 80χρονης ανάπηρης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ και τις επακόλουθες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες επανέφεραν στο προσκήνιο την οξεία στεγαστική κρίση στην Ισπανία.

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ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΑΝΤΣΕΘ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EL PAIS/ Borja Sanchez-Trillo
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΑΝΤΣΕΘ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EL PAIS/ Borja Sanchez-Trillo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση εργάζεται «εντατικά» για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο προστασίας των ενοικιαστών στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, την προσεχή Τρίτη έδωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.
  • Η δήλωσή του έρχεται μετά από ένα κύμα συμπαράστασης μέσω διαδηλώσεων σε πόλεις της Ισπανίας στην 80χρονη ανάπηρη, Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία οδηγήθηκε σε έξωση από το διαμέρισμά της.
  • Η κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει μέτρα, με την ονομασία «διάταγμα Μαρικάρμεν», που προβλέπουν αυτόματη ανανέωση συμβάσεων και ενίσχυση περιορισμών στις εξώσεις, αν και η έγκρισή τους από το κοινοβούλιο δεν είναι βέβαιη.

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Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση εργάζεται «εντατικά» για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο προστασίας των ενοικιαστών στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, την προσεχή Τρίτη έδωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ. Η δήλωσή του έρχεται μετά από ένα κύμα συμπαράστασης μέσω διαδηλώσεων σε πόλεις της Ισπανίας στην 80χρονη ανάπηρη, Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία οδηγήθηκε σε έξωση από το διαμέρισμά της, του οποίου την διαχείριση έχει αναλάβει εταιρεία.

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«Χθες, η Μαρικάρμεν έκανε ένα βίντεο και ζήτησε από την κυβέρνηση της Ισπανίας και ιδίως από εμένα να παρουσιάσουμε την προσεχή Τρίτη ένα νομοθετικό διάταγμα, προκειμένου να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο θέμα της στέγασης, που βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και εκατομμύρια και εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες, οι οποίοι επίσης πλήττονται από τη στεγαστική κρίση», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ σε συγκέντρωση που διοργάνωσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενόψει των επόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, το 2027.

Το μήνυμα του Πέδρο Σάντσεθ στην Μαρικάρμεν

Στο μεταξύ, ο Πέδρο Σάντσεθ απευθυνόμενος σε προσωπικό τόνο στην 80χρονη γυναίκα που έχασε την στέγη της είπε: «Μαρικάρμεν, έχω ένα μήνυμα για εσένα. Η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά προκειμένου να παρουσιάσει την προσεχή Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση. Και ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να καταβάλουν μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου αυτό να επικυρωθεί από το ισπανικό κοινοβούλιο». Ο ίδιος κατήγγειλε την πολιτική που ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα (δεξιά), το οποίο ελέγχει αυτήν τη στιγμή τον Δήμο και την Περιφέρεια της Μαδρίτης. «Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς», υπογράμμισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

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Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη, οι εικόνες από την έξωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από την οικία της προκάλεσαν σοκ στη χώρα και επανέφεραν στο προσκήνιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, που προβλέπονται επίσης για το 2027.

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΞΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ Susana Vera
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΞΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS/ Susana Vera

Από χθες το βράδυ οι διαδηλώσεις πυκνώνουν στην Ισπανία έχουν καταλάβει ένα τμήμα της τεράστιας πλατείας του τουριστικού κέντρου της Μαδρίτης για να καταγγείλουν αυτήν την έξωση και γενικότερα να διεκδικήσουν περισσότερα δικαιώματα για τους ενοικιαστές.

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Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων, με την ονομασία «διάταγμα Μαρικάρμεν», τα οποία προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης και την ενίσχυση των περιορισμών στις εξώσεις. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι τα μέτρα αυτά θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Αντίστοιχο νομοσχέδιο είχε απορριφθεί νωρίτερα φέτος.

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