Ισπανία: Συναγερμός για βόμβα σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Τενερίφης – Εκκενώθηκε ύστερα από προειδοποίηση επιβάτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (25/9) στο αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης, στην Ισπανία, όταν επιβάτης αεροσκάφους προειδοποίησε για πιθανή ύπαρξη βόμβας. Οι ισπανικές Αρχές διέταξαν την προληπτική εκκένωση του αεροπλάνου και ξεκίνησαν ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο Demócrata, το οποίο επικαλείται πληροφορίες της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) που επιβεβαιώθηκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο RTVC, η εκκένωση πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας, μετά την προειδοποίηση που διατύπωσε ένας από τους επιβάτες.

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν να απομακρύνουν όλους τους επιβαίνοντες από το αεροσκάφος, ώστε να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες έρευνες και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο παρουσίας εκρηκτικών.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη βόμβας

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στο αεροπλάνο, ενώ η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας εντάσσεται στο προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν διευκρινίζουν με ποιον τρόπο ο επιβάτης ειδοποίησε για την πιθανή απειλή, ούτε έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του ή η συγκεκριμένη πτήση που επηρεάστηκε.

Παράλληλα, δεν έχει ανακοινωθεί εάν το περιστατικό προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου ή καθυστερήσεις σε άλλες πτήσεις.

Οι πληροφορίες για αεροσκάφος της Jet2

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο Atlántico Hoy, το αεροσκάφος φέρεται να ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Jet2.com.

Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν περιλαμβάνεται στα αρχικά στοιχεία που επιβεβαίωσε η ισπανική Πολιτοφυλακή στο RTVC.

Οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τους ελέγχους στο αεροσκάφος, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν η προειδοποίηση του επιβάτη συνδέεται με πραγματική απειλή.