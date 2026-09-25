Γερμανία: Μαθητές στους δρόμους κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας – «Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας»

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Μαθητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη Γερμανία κατά του ενδεχομένου επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, με διαδηλώσεις να έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 100 πόλεις. Στο Αμβούργο, μαθητές κρατούσαν πανό με το σύνθημα «Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας», την ώρα που η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς επιχειρεί να ενισχύσει σημαντικά τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το BBC, οι κινητοποιήσεις οργανώνονται από την πρωτοβουλία School Strike Against Compulsory Military Service, η οποία υποστηρίζει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κινείται σταδιακά προς την επαναφορά μιας μορφής υποχρεωτικής στράτευσης.

Ένας από τους διοργανωτές, ο Μπέλα Μπράιτνερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «σοβαρή» ως προς την προοπτική σταδιακής επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

«Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας»

Στο Αμβούργο, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους κρατώντας σημαίες και πανό, με ένα από τα κεντρικά συνθήματα να αναφέρει:

«Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας».

Ο 16χρονος Ελίας Μπέρνχαρντ, ο οποίος συμμετείχε στη διαδήλωση, υποστήριξε ότι οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια που έχουν σταλεί στους νέους δείχνουν πως πολλοί δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην Bundeswehr, τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα στον δρόμο. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις απεργίες μέχρι να φύγει από το τραπέζι η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Θα συνεχίσουμε», είπε.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Η Γερμανία έχει ήδη θέσει από τον Ιανουάριο σε ισχύ νέο σύστημα εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων νέων στις ένοπλες δυνάμεις.

Ωστόσο, η νομοθεσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί από την Bundestag μια μορφή υποχρεωτικής θητείας, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση ασφαλείας ή εάν ο αριθμός των εθελοντών αποδειχθεί ανεπαρκής.

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος, όλοι οι 18χρονοι στη Γερμανία λαμβάνουν ερωτηματολόγιο στο οποίο καλούνται να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες.

Παράλληλα, όλοι οι 18χρονοι άνδρες καλούνται να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για ενδεχόμενη στρατιωτική υπηρεσία.

Η ιατρική εξέταση ακόμη και για όσους λένε «όχι»

Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων αναφέρουν ότι η αφορμή για τη νέα αντίδραση ήταν το γεγονός ότι 18χρονοι στις πόλεις Κίελο και Φλένσμπουργκ έλαβαν επίσημες προσκλήσεις για ιατρικές εξετάσεις, παρότι είχαν δηλώσει στα έντυπα εγγραφής ότι δεν ενδιαφέρονταν να καταταγούν.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι η υποχρέωση ιατρικής εξέτασης αφορά όλους τους άνδρες που υπόκεινται σε στρατιωτική υποχρέωση και έχουν γεννηθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται για στρατιωτική υπηρεσία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από τον Ιούλιο περίπου 1.000 18χρονοι άνδρες που είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στον στρατό έχουν ήδη περάσει από τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Περισσότερες από 100 διαδηλώσεις

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για περισσότερες από 100 κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί μεταξύ άλλων στο Κίελο, το Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, καθώς η συζήτηση για το μέλλον της στρατιωτικής υπηρεσίας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική ένταση.

Ο Μερτς θέλει ισχυρότερη Bundeswehr

Η ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αποτελεί βασική προτεραιότητα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Γερμανία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διέθετε πολύ μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις.

Μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος, ωστόσο, προχώρησε σε σημαντική μείωση του στρατεύματος, ενώ η κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ ανέστειλε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011.

Σήμερα, υπό την πίεση των ανησυχιών για τη Ρωσία και των αυξημένων απαιτήσεων για την άμυνα της Ευρώπης, ο Μερτς έχει δεσμευτεί να μετατρέψει την Bundeswehr σε μια πολύ ισχυρότερη συμβατική στρατιωτική δύναμη.

Στόχος οι 260.000 στρατιώτες

Η Bundeswehr διαθέτει σήμερα περίπου 186.700 στρατιωτικούς.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, η Γερμανία θέλει να αυξήσει τον αριθμό τους σε περίπου 260.000, ενώ προβλέπεται να υπάρχουν επιπλέον περίπου 200.000 έφεδροι.

Ο στόχος συνδέεται με τις νέες απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών-μελών και με τη συνολική προσπάθεια του Βερολίνου να ενισχύσει την άμυνά του.