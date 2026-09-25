Βρετανία: «Batman» καταδίωξε ύποπτο κλέφτη και έσωσε τσάντα γυναίκας – Σκαρφάλωσε σε τοίχο για να την πάρει πίσω

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Σκηνές που θύμιζαν Gotham εκτυλίχθηκαν στο Νόριτς της Βρετανίας, όταν ένας 25χρονος ντυμένος Batman καταδίωξε έναν ύποπτο για κλοπή τσάντας και κατάφερε τελικά να την επιστρέψει στην ιδιοκτήτριά της. Στην… υπερηρωική επιχείρηση συμμετείχαν και άλλοι φίλοι του μεταμφιεσμένοι σε χαρακτήρες κόμικ, μεταξύ των οποίων ο Mister Fantastic και η Poison Ivy.

Ο Σόνι Μέισον, 25 ετών, είχε βγει το βράδυ του Σαββάτου για τα γενέθλια φίλου του φορώντας στολή Batman, όταν είδε μια γυναικεία τσάντα να αρπάζεται έπειτα από καβγά σε ουρά έξω από νυχτερινό κέντρο.

Χωρίς να το πολυσκεφτεί, άρχισε να καταδιώκει τον ύποπτο. Στο κυνήγι συμμετείχαν φίλοι του ντυμένοι ως Mister Fantastic, από τους Fantastic Four, και Poison Ivy, από το σύμπαν του Batman.

Από το πάρτι γενεθλίων σε… καταδίωξη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, η ομάδα εντόπισε αστυνομικούς και τους ενημέρωσε για όσα είχαν συμβεί.

Όταν τελικά πλησίασαν τον ύποπτο, εκείνος δεν είχε πλέον την τσάντα στην κατοχή του.

Λίγο αργότερα, ύστερα από πληροφορία, η τσάντα εντοπίστηκε περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο της κλοπής, πάνω σε έναν ψηλό πέτρινο τοίχο στην περίμετρο του Καθεδρικού Ναού του Νόριτς.

Ακολούθησαν αποτυχημένες προσπάθειες να κατεβάσουν την τσάντα χρησιμοποιώντας ακόμη και ένα ρολό χαρτιού υγείας.

Τελικά, ο Μέισον, πάντα φορώντας τη στολή του Batman, σκαρφάλωσε στον τοίχο και την κατέβασε ο ίδιος.

Η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της με όλα τα προσωπικά της αντικείμενα στο εσωτερικό της.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε TikTok

Μεγάλο μέρος της καταδίωξης και της ανάκτησης της τσάντας καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό του Μέισον στο TikTok.

Ο ίδιος έγραψε ότι, ενώ βρισκόταν έξω για τα γενέθλια φίλου του, κάποιος άρπαξε την τσάντα μιας γυναίκας μετά από καβγά για ένα πακέτο τσιγάρα.

«Εγώ ως Batman, η Poison Ivy, ο Mr Fantastic και διάφοροι άλλοι ήρωες τον κυνηγήσαμε», ανέφερε.

«Όλοι χρειαζόμαστε λίγο Batman»

Μιλώντας στο πρακτορείο SWNS, ο 25χρονος, ο οποίος κατάγεται από το Λονδίνο και εργάζεται σε καφέ, δήλωσε ότι δεν περίμενε ποτέ πως η βραδιά θα κατέληγε με τον ίδιο να σκαρφαλώνει σε τοίχο.

«Ελπίζω να εμπνεύσω τον κόσμο να είναι λίγο περισσότερο σαν τον Batman. Όχι τόσο να τρέχει μέσα στη νύχτα με στολή, αλλά να βοηθά τους άλλους», είπε.

Όπως πρόσθεσε: «Όλοι χρειαζόμαστε λίγο Batman. Πρέπει να είμαστε γενναίοι, τολμηροί και καλοί. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλοι θα έκαναν το ίδιο, είτε φορούσαν κάπα και μάσκα είτε όχι».

Ο Μέισον εξήγησε ότι για εκείνον το νόημα του Batman δεν είναι «να πηδά από ταράτσες ή να δέρνει κόσμο», αλλά να προστατεύει τους άλλους.

«Αυτό είναι ο Batman. Ένας προστάτης», είπε.

Τι είπε η αστυνομία

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Norfolk επιβεβαίωσε ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν νυχτερινή περιπολία στο Νόριτς προσεγγίστηκαν από πολίτη, ο οποίος ζήτησε βοήθεια για την ανεύρεση μιας χαμένης τσάντας.

Μετά τις έρευνες στο σημείο, η τσάντα εντοπίστηκε με όλα τα αντικείμενα στο εσωτερικό της και παραδόθηκε στην ιδιοκτήτριά της.