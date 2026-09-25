Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος που είχε γίνει εφιάλτης νέων γυναικών – Η επεισοδιακή σύλληψη και τα CD με παιδική πορνογραφία

Τον τρόμο είχε σκορπίσει ένας 40χρονος Ηρακλειώτης σε ανυποψίαστες νεαρές γυναίκες, τις οποίες παρενοχλούσε με εμμονικό τρόπο τους τελευταίους μήνες, μέχρι τη στιγμή που οι αστυνομικοί έβαλαν τέλος στην αρρωστημένη δράση του. Ο 40χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής και βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες, καθώς, μεταξύ άλλων, στην κατοχή του βρέθηκε και πλήθος ψηφιακών αρχείων με παιδική πορνογραφία, που προκάλεσαν αποστροφή ακόμη και στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Cretalive.gr, ο 40χρονος φέρεται να δρούσε σε γειτονιές του Ηρακλείου, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Μασταμπά. Θύματά του φαίνεται πως έχουν πέσει τουλάχιστον τρεις γυναίκες, δύο φοιτήτριες ηλικίας 25 και 20 ετών, και μία 18χρονη, ο ρόλος της οποίας αποτέλεσε «κλειδί» για την επ’ αυτοφώρο σύλληψη του δράστη, ο οποίος είχε φθάσει στο σημείο να εισβάλλει στα μπαλκόνια και στα σπίτια τους και να «βιάζει» την προσωπική τους ζωή, προκαλώντας ταυτόχρονα τρόμο.

Η υπόθεση, που χειρίστηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή και δεν αποκλείεται να έχει μεγαλύτερο ακόμα υπόβαθρο.

Πώς οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 40χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής με άκρως επεισοδιακό τρόπο ενώ είχε «τρυπώσει» στο μπαλκόνι της 18χρονης, στον Μασταμπά. Αστυνομικοί της Ασφάλειας την είχαν στήσει απ’ έξω και περίμεναν να εμφανιστεί. Αυτό έκαναν τις τελευταίες νύχτες, βέβαιοι ότι ο 40χρονος θα έκανε και πάλι την εμφάνιση του στο μπαλκόνι της 18χρονης για να αυνανιστεί μπροστά από το τζάμι της, με την ίδια να τρέμει σαν το ψάρι από τον φόβο της.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας φώναξαν «Αστυνομία», με τον δράστη να επιχειρεί να διαφύγει. Εκείνοι έτρεξαν να τον σταματήσουν και να του κλείσουν το δρόμο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη. Ο 40χρονος έκανε σαν το αγρίμι, αντιστάθηκε σθεναρά, με συνέπεια να τραυματιστεί στο χέρι αστυνομικός της υπηρεσίας. Τελικά, όμως, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Οι καταγγελίες

Οι πρώτες αναφορές της διεστραμμένης και επικίνδυνης δράσης τους καταγράφηκαν περίπου στα μέσα Ιουνίου. Αρχικά υπήρξε αναφορά για διάρρηξη στη σίτα παραθύρου τουαλέτας σε δύο διαμερίσματα, στην Θενών, όπου διαμένουν δύο φοιτήτριες, 25 και 20 ετών αντίστοιχα.

Προέκυψε ότι νωρίτερα, την ίδια ημέρα, είχε ακολουθήσει στο δρόμο με τα πόδια την 20χρονη φοιτήτρια. Φέρεται να αυνανίστηκε όσο την ακολουθούσε, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε έξω από το σπίτι της για περίπου ένα δίωρο.

Είχε κάνει κόλαση τη ζωή της 18χρονης

Ο δράστης φαίνεται πως είχε πάθει εμμονή με την 18χρονη, κάνοντας τη ζωή της κόλαση.

Στις 7 Ιουλίου καταγράφεται να μπαίνει στην αυλή της 18χρονης και να σκαρφαλώνει στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της με σκοπό την παρακολούθηση της στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η 18χρονη βρίσκεται σε ευάλωτη θέση και είναι σχεδόν ανυπεράσπιστη, καθώς διαμένει μόνη με την μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Επανήλθε στο σπίτι της στα μέσα Αυγούστου, την επομένη της Παναγίας, επιχειρώντας να εισέλθει παράνομα από την μπαλκονόπορτα στο υπνοδωμάτιο της, αλλά έγινε αντιληπτός.

Δύο ημέρες μετά επέστρεψε και πάλι στο σπίτι της 18χρονης και προσπάθησε, όπως καταγγέλλεται, να δει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της, από την ανάκληση του παραθύρου της τουαλέτας. Και πάλι, όμως, έγινε αντιληπτός.

Ο 40χρονος φέρεται να έχει πάθει εμμονή με την 18χρονη, την οποία έχει στοχοποιήσει και πήγαινε στο σπίτι της κατ’ επανάληψη.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ανέβηκε ξανά στο μπαλκόνι της κοπέλας, η οποία, όμως απουσίαζε. Εκείνος αυτοϊκανοποιήθηκε. Όμως επέστρεψε τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Παρομοίως, στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στάθηκε έξω από το σπίτι, και αυτοϊκανοποιήθηκε εκ νέου.

Η παρακολούθηση και η σύλληψη

Αντιλαμβανόμενοι ότι ο 40χρονος έχει κλιμακώσει επικίνδυνα τις κινήσεις του με επίκεντρο την 18χρονη, αστυνομικοί της Ασφάλειας του έστησαν ενέδρα, περιμένοντας να φανεί ξανά. Πέντε λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, ο δράστης εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της 18χρονης και άρχισε πάλι να αυτοϊκανοποιείται, έχοντας ανέβει στο μπαλκόνι της κοπέλας. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί επενέβησαν και προχώρησαν στην επεισοδιακή σύλληψή του.

Το υλικό παιδικής πορνογραφίας και οι κατηγορίες

Στο σπίτι του δράστη οι αστυνομικοί εντόπισαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας αλλά και οπτικό υλικό με μη ταυτοποιημένες γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών από εξωτερικούς χώρους. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η υπόθεση πολύ πιθανόν να έχει πολύ μεγαλύτερο υπόβαθρο.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της σωματικής βλάβης, της απειλής, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

To Cretalive.gr μεταδίδει αποκαλυπτικό στιγμιότυπο από βίντεο, όπου καταγράφεται ο 40χρονος να ακολουθεί μία από τις κοπέλες και να πέφτουν τα παντελόνια του, καθώς ο ίδιος έχει το χέρι του στο εσώρουχο.