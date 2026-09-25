Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πύργου Ηλείας – Επιχειρούν και 3 αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κωνσταντίνο στον Πύργο Ηλείας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή το απόγευμα, στις περίπου 16:15.
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 3 αεροσκάφη.
Επίσης ο δήμος Πύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.