Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πύργου Ηλείας – Επιχειρούν και 3 αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πύργου Ηλείας, με το Πυροσβεστικό Σώμα να κινητοποιεί 21 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη για την κατάσβεση. Ο Δήμος Πύργου συνδράμει με υδροφόρα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

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Κόνιτσα/φωτιά
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κωνσταντίνο στον Πύργο Ηλείας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σήμερα Παρασκευή το απόγευμα.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Επίσης, για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 3 αεροσκάφη.
  • Ο δήμος Πύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κωνσταντίνο στον Πύργο Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή το απόγευμα, στις περίπου 16:15.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο δήμος Πύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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