Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πύργου Ηλείας – Επιχειρούν και 3 αεροσκάφη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κωνσταντίνο στον Πύργο Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή το απόγευμα, στις περίπου 16:15.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο δήμος Πύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.