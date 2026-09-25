Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Είναι δύο μισά ενός ακρωτηριασμένου ναού

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι παρενέβη στη συζήτηση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι η περίπτωσή τους διαφέρει από τη μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux, καθώς τα Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ενός ακρωτηριασμένου αρχιτεκτονικού συνόλου και όχι αυτοτελή έργα τέχνης. Υποστηρίζει ότι η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί

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Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι παρενέβη στη συζήτηση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους, καθώς «ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο πράγμα».
  • Σύμφωνα με την κ. Γκραμπόφσκι, η Ταπισερί του Bayeux αποτελεί ένα αυτοτελές έργο τέχνης, ενώ τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού συνόλου.
  • Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι «τα δύο μισά ενός και μόνου ναού», με την επανένωσή τους να αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη παρενέβη στη συζήτηση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, μέσω ανάρτησής της, στην οποία σχολιάζει τη σύγκριση με την πρόσφατη συμφωνία για τη μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού αναφέρει ότι οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους, καθώς πρόκειται για διαφορετικής φύσης πολιτιστικά αντικείμενα.

«Ένα δάνειο και ένας ακρωτηριασμένος ναός δεν είναι το ίδιο πράγμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την κ. Γκραμπόφσκι, η Ταπισερί του Bayeux αποτελεί ένα αυτοτελές έργο τέχνης, ενώ τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού συνόλου.

«Η μεταφορά της Ταπισερί του Bayeux στο Βρετανικό Μουσείο είναι πράγματι μια νίκη της πολιτισμικής συνεργασίας — αλλά είναι ένα αυτοτελές έργο τέχνης, όχι ένα αρχιτεκτονικό σύνολο κομμένο στα δύο», σημειώνει.

Όπως τονίζει, η επιστροφή των Γλυπτών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που αφορά γενικευμένες επιστροφές αντικειμένων από μουσεία, αλλά ως μια ξεχωριστή περίπτωση που συνδέεται με την αποκατάσταση της ενότητας ενός συγκεκριμένου μνημείου.

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι τα δύο μισά ενός και μόνου ναού. Η επανένωσή τους αφορά την αποκατάσταση της καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής ακεραιότητας ενός μοναδικού μνημείου που δεν έπρεπε ποτέ να είχε διαμελιστεί», αναφέρει. Κλείνοντας, συνοψίζει τη θέση της με τρεις φράσεις: «Μία υπόθεση. Ένα μνημείο. Μία διόρθωση που έχει καθυστερήσει πολύ».

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