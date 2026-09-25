Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan – Στο επίκεντρο η ελληνική οικονομία

Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντιμόν στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για τον χρηματοοικονομικό οίκο, που δραστηριοποιείται στην αξιολόγηση των οικονομίων των κρατών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Τζέιμι Ντιμόν συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, οι δυο άνδρες συζήτησαν τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.