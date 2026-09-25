Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan – Στο επίκεντρο η ελληνική οικονομία

Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντιμόν, στη Νέα Υόρκη. Ο Τζέιμι Ντιμόν συνεχάρη τον Πρωθυπουργό, ενώ συζητήθηκαν επίσης οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντιμόν στη Νέα Υόρκη.
  • Ο Τζέιμι Ντιμόν συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.
  • Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντιμόν στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για τον χρηματοοικονομικό οίκο, που δραστηριοποιείται στην αξιολόγηση των οικονομίων των κρατών.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Τζέιμι Ντιμόν συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, οι δυο άνδρες συζήτησαν τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της.

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