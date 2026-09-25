Ανδρουλάκης από τη Σαντορίνη: Όραμά μας να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί επίσκεψη στη Σαντορίνη την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, όπου παρουσίασε το όραμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού στις Κυκλάδες.

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Πολιτική

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στη Σαντορίνη, υπογράμμισε την ανάγκη για ειδικά φορολογικά κίνητρα στις επενδύσεις μεταποίησης, τονίζοντας ότι «όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού».
  • Τόνισε πως «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου να μένουν στον τόπο τους».
  • Πρότεινε μια πολιτική για τον ΦΠΑ, που χαρακτήρισε «δίκαιη», με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού ώστε τα έσοδα να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

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Επίσκεψη στη Σαντορίνη πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης από το πρωί της Παρασκευής (25/9), στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού, Ν. Ζώρζο, και επισκέφτηκε το νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις μεταποίησης, «διότι όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας».

Όπως τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου να μένουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανά τα νησιά μας τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι».

«Σχεδιάζουμε μια πολιτική για τον ΦΠΑ, που νομίζω ότι είναι δίκαιη»

Τόνισε πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ έχει κεντρικό γνώμονα να σχεδιάζονται οι δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί και όχι οριζόντια, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας.

«Σχεδιάζουμε μια πολιτική για τον ΦΠΑ, που νομίζω ότι είναι δίκαιη», επεσήμανε και πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού, όπου θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, ώστε «να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε επίσκεψη στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και συζήτησε με τους παραγωγικούς φορείς.

Το απόγευμα θα έχει σύσκεψη με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Σαντορίνη εντάσσεται στο σχέδιο επισκέψεων κλιμακίων με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε νησιά των Κυκλάδων.

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