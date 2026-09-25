Βόλος: Eλεύθερος με όρους ο αστυνομικός που κατηγορείται για διαγραφή τροχονομικών παραβάσεων έναντι χρημάτων

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός του Βόλου που κατηγορείται για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή. Η υπόθεση αφορά σε χρηματικά ποσά που φέρεται να ζητούσε από πολίτες για τη διαγραφή ή μη επιβολή τροχονομικών παραβάσεων, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε πρόθεση μόνιμης ιδιοποίησης των χρημάτων. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, ενώ έχουν κινηθεί και πειθαρχικές διαδικασίες από την υπηρεσία του

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αφού απολογήθηκε στον ανακριτή Βόλου, ο αστυνομικός που κατηγορείται για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής εγγύησης 1000 ευρώ.
  • Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, η υπόθεση δεν αφορά δωροληψία με την έννοια της οριστικής ιδιοποίησης των χρημάτων, αλλά μια παράνομη πρακτική κατά την οποία τα ποσά θα επιστρέφονταν σε μεταγενέστερο χρόνο.
  • Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

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Αφού απολογήθηκε στον ανακριτή Βόλου, ο αστυνομικός που κατηγορείται για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής εγγύησης 1000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά σε χρηματικά ποσά που φέρεται να ζητούσε ο ένστολος από πολίτες, προκειμένου να μην επιβληθούν ή να διαγραφούν τροχονομικές παραβάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορός του, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, η υπόθεση δεν αφορά, δωροληψία με την έννοια της οριστικής ιδιοποίησης των χρημάτων, αλλά μια παράνομη πρακτική κατά την οποία τα ποσά θα επιστρέφονταν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ίδια έκανε λόγο για έναν αστυνομικό με πολυετή υπηρεσία, τον οποίο χαρακτήρισε ως άνθρωπο με ήθος και προσφορά στην υπηρεσία. Υποστήριξε, ότι οι συνθήκες και η πίεση που αντιμετώπιζε συνέβαλαν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, ενώ τόνισε ότι πρόθεσή του είναι να αποκαταστήσει τη ζημία, επιστρέφοντας τα χρήματα.

Από την πλευρά του, ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης, Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, στάθηκε στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι σχετικές τροχονομικές κλήσεις καταχωρίζονταν κανονικά. Κατά τον ίδιο, το στοιχείο αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος δεν σκόπευε να προκαλέσει μόνιμη οικονομική ζημία στο Δημόσιο, αλλά να αποκαταστήσει εκ των υστέρων τα ποσά. Ωστόσο, αναγνώρισε πως μια τέτοια πρακτική συνιστά παράνομη χρήση χρημάτων του Δημοσίου.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

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