Βόλος: Eλεύθερος με όρους ο αστυνομικός που κατηγορείται για διαγραφή τροχονομικών παραβάσεων έναντι χρημάτων

Αφού απολογήθηκε στον ανακριτή Βόλου, ο αστυνομικός που κατηγορείται για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής εγγύησης 1000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά σε χρηματικά ποσά που φέρεται να ζητούσε ο ένστολος από πολίτες, προκειμένου να μην επιβληθούν ή να διαγραφούν τροχονομικές παραβάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορός του, Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε ότι, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή, η υπόθεση δεν αφορά, δωροληψία με την έννοια της οριστικής ιδιοποίησης των χρημάτων, αλλά μια παράνομη πρακτική κατά την οποία τα ποσά θα επιστρέφονταν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ίδια έκανε λόγο για έναν αστυνομικό με πολυετή υπηρεσία, τον οποίο χαρακτήρισε ως άνθρωπο με ήθος και προσφορά στην υπηρεσία. Υποστήριξε, ότι οι συνθήκες και η πίεση που αντιμετώπιζε συνέβαλαν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, ενώ τόνισε ότι πρόθεσή του είναι να αποκαταστήσει τη ζημία, επιστρέφοντας τα χρήματα.

Από την πλευρά του, ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης, Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, στάθηκε στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι σχετικές τροχονομικές κλήσεις καταχωρίζονταν κανονικά. Κατά τον ίδιο, το στοιχείο αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος δεν σκόπευε να προκαλέσει μόνιμη οικονομική ζημία στο Δημόσιο, αλλά να αποκαταστήσει εκ των υστέρων τα ποσά. Ωστόσο, αναγνώρισε πως μια τέτοια πρακτική συνιστά παράνομη χρήση χρημάτων του Δημοσίου.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.