Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου για παιδική πορνογραφία – Είχε φωτογραφίες με κακοποίηση ανηλίκων κάτω των 15 ετών

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Ένας 37χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.

Ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Είχε προηγηθεί έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασκηθείσα δίωξη συνδέεται με 9 αρχεία εικόνας, αποθηκευμένα σε «κλειδωμένο» ηλεκτρονικό φάκελο, που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.