Ουκρανία: Αιματοκύλισμα από τα ρωσικά drones στο Κίεβο – 4 νεκροί, ανάμεσά τους 14χρονο αγόρι, και 27 τραυματίες

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Στους τέσσερις αυξήθηκαν οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις με drones στο Κίεβο την Παρασκευή (25/9), με ένα 14χρονο αγόρι να βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα. Μετά το θανατηφόρο πλήγμα σε 16ώροφη πολυκατοικία, οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν ακόμη τρεις νεκροί στον χώρο στάθμευσης κτιρίου γραφείων που χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των δύο επιθέσεων, οι τραυματίες ανέρχονται σε 27, ανάμεσά τους και ένας 9χρονος.

Σύμφωνα με το UNN, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι ρωσικό drone έπληξε κτίριο γραφείων στην περιοχή Σολομιάνσκι, προκαλώντας ζημιές στην πρόσοψη και σπάζοντας τα παράθυρα.

Στον χώρο στάθμευσης κοντά στο κτίριο εντοπίστηκαν οι σοροί τριών ανθρώπων, ενώ επτά ακόμη τραυματίστηκαν.

Η νέα εξέλιξη προστίθεται στον προηγούμενο απολογισμό των επιθέσεων στο Κίεβο, που έκανε λόγο για έναν νεκρό και 20 τραυματίες.

Τρεις νεκροί σε πάρκινγκ μετά από πλήγμα σε κτίριο γραφείων

Το νέο θανατηφόρο πλήγμα καταγράφηκε στη συνοικία Σολομιάνσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Στην περιοχή Σολομιάνσκι, ως αποτέλεσμα πλήγματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε κτίριο γραφείων, υπέστη ζημιές η πρόσοψη και έσπασαν τα παράθυρα του κτιρίου», ανέφερε ο Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε το UNN, αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες στον χώρο στάθμευσης κοντά στο κτίριο.

Εκεί, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τρεις νεκρούς, ενώ άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο, με τον δήμαρχο να επισημαίνει ότι οι πληροφορίες για τις συνέπειες της επίθεσης εξακολουθούν να διευκρινίζονται.



Νεκρό 14χρονο αγόρι από πλήγμα σε 16ώροφη πολυκατοικία

Νωρίτερα, η ουκρανική πρωτεύουσα είχε συγκλονιστεί από τον θάνατο ενός 14χρονου αγοριού, όταν ρωσικό drone έπληξε 16ώροφη πολυκατοικία στην κεντρική περιοχή Πετσέρσκι.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε το κτίριο στο ύψος μεταξύ του 10ου και του 11ου ορόφου, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας.

Η απειλή από drones είχε ανακοινωθεί περίπου στις 04:50 τα ξημερώματα, λίγο μετά την ενεργοποίηση των συναγερμών για πιθανή πυραυλική επίθεση.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για επτά τραυματίες από το πλήγμα στην πολυκατοικία. Στη συνέχεια, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονταν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών στο Κίεβο αυξήθηκε στους 20 έως τις 12:45 το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Κλίτσκο.

Από αυτούς, οκτώ χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένα 9χρονο αγόρι.

«Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα χτυπούσαν το δικό μας κτίριο»

Κάτοικοι της πολυκατοικίας περιέγραψαν στο Kyiv Independent τις στιγμές που έζησαν όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

«Δεν υπήρξε προειδοποίηση, μόνο μια υπόκωφη έκρηξη. Κοιμόμασταν και ξυπνήσαμε αμέσως. Άρπαξα τον σκύλο και τρέξαμε στον διάδρομο», δήλωσε η Γιάνα, η οποία εργάζεται ως μεσίτρια.

Όπως εξήγησε, οι διαδοχικές ρωσικές επιθέσεις έχουν επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία των κατοίκων.

«Προσπαθούμε να το βγάλουμε από το μυαλό μας και να παραμείνουμε ψύχραιμοι. Αλλά τελευταία το ηθικό μας έχει πληγεί», πρόσθεσε.

Ο Ιβάν, συνταξιούχος που ζει στην πολυκατοικία, ανέφερε ότι αρχικά πίστεψε πως η έκρηξη είχε σημειωθεί σε κάποιο άλλο κτίριο.

«Δεν σκέφτηκα καν ότι είχε χτυπηθεί το δικό μας κτίριο. Δεν υπήρξε δόνηση, μόνο μια δυνατή έκρηξη», περιέγραψε.

«Οι επιθέσεις είναι ασταμάτητες αυτή την περίοδο. Βλέπουμε τους πυραύλους να πετούν, βλέπουμε τα Shahed, αλλά ποτέ δεν μας είχαν χτυπήσει. Και τώρα συνέβη αυτή η τραγωδία, χτυπήθηκε ένα μέρος που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα χτυπούσαν», πρόσθεσε.

Πλήγματα σε κτίρια και επιχειρήσεις σε διαφορετικές συνοικίες

Οι επιθέσεις της Παρασκευής δεν περιορίστηκαν στην πολυκατοικία της περιοχής Πετσέρσκι και στο κτίριο γραφείων όπου εντοπίστηκαν οι τρεις νεκροί.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις του Κλίτσκο, ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε εμπορικό κτίριο στην περιοχή Ποντίλσκι, ενώ άλλο κτίριο στη Σολομιάνσκι υπέστη ζημιές από συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Περίπου στις 09:30 το πρωί, εκδόθηκε νέα προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής και ακολούθησε ακόμη μία έκρηξη.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι ρωσικό drone έπληξε πενταώροφο μη κατοικημένο κτίριο στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι.

Οι διαδοχικές επιδρομές κράτησαν την ουκρανική πρωτεύουσα σε συναγερμό, με τα σωστικά συνεργεία να επιχειρούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

⚡️ BREAKING: Russia attacked the Inkom business center in Kyiv 3 people were killed and 7 others were injured. The bodies of those killed are lying right in the street. pic.twitter.com/LUjyZ61gpl — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026

Είχαν προηγηθεί δύο νεκροί και πλήγμα σε μαιευτήριο

Το νέο μπαράζ επιθέσεων σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, στις 24 Σεπτεμβρίου.

Από εκείνη την επίθεση είχαν σκοτωθεί δύο άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι οκτώ, ενώ ζημιές είχαν προκληθεί σε μαιευτήριο και κατοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι νεκροί και οι τραυματίες της προηγούμενης ημέρας αποτελούν ξεχωριστό απολογισμό από εκείνον των σημερινών επιθέσεων.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά εναντίον της Ουκρανίας 282 επιθετικά drones διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επίσης αντιπλοϊκοί πύραυλοι Zircon και βαλλιστικοί πύραυλοι Iskander-M, S-400 και KN-23.

Οι ουκρανικές Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των συνεπειών από τα διαδοχικά πλήγματα, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς προχωρούν οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.