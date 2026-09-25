Ζελένσκι: Ο Τραμπ έλαβε την «τελική απόφαση» για την παραγωγή Patriot στην Ουκρανία – Έκκληση σε ΕΕ και ΔΝΤ για δημοσιονομική στήριξη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε διπλό αγώνα δρόμου βρίσκεται η Ουκρανία, εξασφαλίζοντας -σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι– αφενός τη δέσμευση των ΗΠΑ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας κατασκευής πυραύλων Patriot και πιέζοντας αφετέρου τους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ για την άμεση κάλυψη των οξυμένων δημοσιονομικών και στρατιωτικών της αναγκών.

Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα Παρασκευή ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε την «τελική απόφαση» να παραχωρήσει στην Ουκρανία τις απαραίτητες άδειες για την εγχώρια παραγωγή πυραύλων για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.

Όπως μεταδίδει η Kyiv Post, απαντώντας σε ερώτηση σε ομαδική συνομιλία στο WhatsApp με εκπροσώπους του Τύπου, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Τραμπ τον ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη απόφαση κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους στη Νέα Υόρκη, την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ του είπε χαρακτηριστικά: «Ναι, έλαβα την τελική απόφαση. Η Ουκρανία θα λάβει τις άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot».

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε εάν η απόφαση αφορά τους αναχαιτιστές τύπου PAC-2 ή τους νεότερους PAC-3.

Οι πύραυλοι PAC-2 κατασκευάζονται στις ΗΠΑ καθώς και κατόπιν αδείας στη Γερμανία, με ορισμένες παρτίδες να προορίζονται για την Ουκρανία από το 2027, ενώ οι πιο εξελιγμένοι PAC-3 παράγονται αποκλειστικά στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Οι διαπραγματεύσεις και η υπαναχώρηση

Σημειώνεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο γερμανικό μέσο Deutsche Welle ότι οι συζητήσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση για τις άδειες.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 8 Ιουλίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα εξουσιοδοτούσαν την Ουκρανία να κατασκευάζει συστήματα αεράμυνας Patriot.

«Θα τους δώσουμε το δικαίωμα να κατασκευάζουν Patriots. Θα τους δείξουμε πώς να το κάνουν. Πιστεύω ότι μπορούν να τους παράγουν αρκετά γρήγορα», είχε αναφέρει τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπαναχώρησε στη συνέχεια από αυτή τη δέσμευση.

Μιλώντας σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 31 Ιουλίου, είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν συμφωνήσει στη μεταφορά της τεχνολογίας και ότι οι συνομιλίες συνεχίζονταν, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να επιδεικνύει προσοχή κατά τη κοινοποίηση ευαίσθητης στρατιωτικής τεχνολογίας, καθώς οι αποδέκτες θα μπορούσαν εν τέλει να τη χρησιμοποιήσουν εναντίον των ίδιων των ΗΠΑ.

Η κρίσιμη σημασία των Patriot

Η Ουκρανία επιζητά επίμονα την άδεια εγχώριας παραγωγής αναχαιτιστών Patriot, καθώς το σύστημα αυτό -με τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους τόσο στην Ουκρανία όσο και στο εξωτερικό- παραμένει ένα από τα ελάχιστα ικανά να καταρρίπτουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι ελλείψεις του Ιουλίου είχαν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με αναφορές, σχεδόν τρεις στους τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους να διασπούν την αεράμυνα.

Έκτοτε, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε νέα πακέτα και παραδόσεις Patriot, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία αύξησε το ποσοστό αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων στο 60% κατά τη διάρκεια νυχτερινού πλήγματος μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς επιτεύχθηκε αυτή η βελτίωση.

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση $27 δισ. και επίσπευση δανείων

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατανοούν τη σημασία της παροχής βοήθειας προς το Κίεβο για τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού του ελλείμματος και των αμυντικών δαπανών.

Η Ουκρανία αναζητά πρόσθετα 27 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εταίρους της φέτος για την άμυνα, επισημαίνοντας ότι το κόστος του πολέμου έχει αυξηθεί, καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία εντείνουν τις επιθέσεις με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στις στρατιωτικές και οικονομικές υποδομές εκατέρωθεν, ενώ οι μάχες συνεχίζονται κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου 1.200 χιλιομέτρων.

Το Κίεβο έχει ζητήσει τη μεταφορά και επίσπευση μέρους του δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία πρέπει να προχωρήσει σε παραγγελίες drones τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις στις αρχές του επόμενου έτους.

«Όλοι κατανοούν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να μείνει μόνη της και ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις σε ουκρανικής κατασκευής drones και πυραύλους», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι έλαβε θετική ανταπόκριση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ουκρανία βασίζεται επίσης σε εξωτερική βοήθεια για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών της δαπανών, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή οικονομική βοήθεια το επόμενο έτος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Σεργκίι Μαρτσένκο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αναμένεται αποστολή του ΔΝΤ τον Νοέμβριο για τη δεύτερη αξιολόγηση του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο πρέπει να έχει έτοιμο μέχρι τότε ένα συγκεκριμένο πλάνο για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.