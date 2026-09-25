Ουάσινγκτον: Η διπλωματία «ήπιας ισχύος» της Μελάνια και της Πενγκ Λιουάν – Πώς οι «άσσοι» των Τραμπ και Σι κέρδισαν τις εντυπώσεις

Μακριά από τα αυστηρά διπλωματικά πρωτόκολλα του Λευκού Οίκου, οι πρώτες κυρίες των ΗΠΑ και της Κίνας, Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιουάν αντίστοιχα, ανέλαβαν να προβάλουν τη δύναμη της «ήπιας ισχύος», μετατρέποντας μια πολιτιστική επίσκεψη σε μουσείο σε πεδίο σύγκλισης και επικοινωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Αφήνοντας τους συζύγους τους στον Λευκό Οίκο να διεξάγουν τις κρίσιμες διμερείς συνομιλίες, οι οποίες τελικά δεν απέδωσαν καρπούς, οι δύο Πρώτες Κυρίες επισκέφθηκαν την Πέμπτη το Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian -ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στις ΗΠΑ- στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η συνάντηση αυτή, η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία, συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς έφερε μαζί δύο προσωπικότητες που συνδυάζουν μοναδικά το στυλ με τη διπλωματία.

Κατά την άφιξή τους στο μουσείο, κόσμος που είχε συγκεντρωθεί τις υποδέχτηκε ανεμίζοντας αμερικανικές και κινεζικές σημαίες.

Το «ανθρώπινο πρόσωπο» της κινεζικής διπλωματίας

Παρά τις βαθιές διαφωνίες που χωρίζουν την Ουάσινγκτον και το Πεκίνο σε ζητήματα όπως το εμπόριο και η Ταϊβάν, η 63χρονη Πενγκ Λιουάν λειτούργησε ως ένας αποτελεσματικός «δίαυλος» γοητείας για τη χώρα της.

Συνομίλησε στα αγγλικά χωρίς τη συνδρομή διερμηνέα με τη Μελάνια Τραμπ, ενώ εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα ένδυμα τύπου qipao με παραδοσιακό γιακά, διακοσμημένο με μια ασημένια καρφίτσα σε σχήμα λουλουδιού.

Από την πλευρά της, η 56χρονη Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα μαύρο τουίντ σακάκι και φούστα του οίκου Alexander McQueen.

«Συντελούν αναμφισβήτητα στη μεγαλοπρέπεια και τη συμβολική σημασία αυτού του ταξιδιού», σχολίασε η Γιουν Σουν, διευθύντρια του Προγράμματος για την Κίνα στο Stimson Center της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι κάθε αλληλεπίδραση των δύο γυναικών αναλύθηκε διεξοδικά για ενδείξεις σχετικά με τις σχέσεις των δύο κρατών.

«Βοηθά στο να δοθεί ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτό που διαφορετικά θα ήταν μια αρκετά σκληρή διπλωματία, δημιουργώντας ορισμένες στιγμές θετικού κλίματος όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας», ανέφερε ο Τζο Μέιζουρ, αναλυτής γεωπολιτικής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China στο Πεκίνο.

Ξενάγηση στο Peacock Room και παιδικές χορωδίες

Εντός του μουσείου, οι δύο Πρώτες Κυρίες ξεναγήθηκαν στο περίφημο Peacock Room, μια επιβλητική αίθουσα σε χρυσές, μπλε και πράσινες αποχρώσεις, η οποία σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζέιμς ΜακΝίλ Ουίστλερ και αρχικά στεγαζόταν σε αρχοντικό του Λονδίνου, πριν ανοίξει για το κοινό στην Ουάσινγκτον το 1923.

Παράλληλα, θαύμασαν έναν πέτρινο δίσκο από την αρχαία Κίνα, καθώς και τον πίνακα «Η Πριγκίπισσα από τη Χώρα της Πορσελάνης» του Ουίστλερ, που απεικονίζει μια γυναίκα με κιμονό.

Στη συνέχεια, παιδιά από το κινεζικό σχολείο Hope Chinese School ερμήνευσαν τα διάσημα κινεζικά δημοτικά τραγούδια «Song and Smile» (Τραγούδι και χαμόγελο) και «Jasmine Flower» (Το λουλούδι του γιασεμιού).

Η Πενγκ Λιουάν σιγοτραγούδησε κάποιους από τους στίχους, καταχειροκρότησε τους μικρούς μαθητές και σε κάποια στιγμή γύρισε και μοιράστηκε ένα χαμόγελο με τη Μελάνια.

«Σε ευχαριστούμε, μητέρα Πενγκ!», της είπαν τα παιδιά της χορωδίας μετά την ολοκλήρωση της παράστασης.

Ο πρέσβης της Κίνας στην Ουάσινγκτον, Σιε Φενγκ, δημοσίευσε βίντεο από την εκδήλωση στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας ότι η Πενγκ «ενθάρρυνε τους Αμερικανούς εφήβους να συνεχίσουν να μαθαίνουν την κινεζική γλώσσα και τον πολιτισμό και να γίνουν αγγελιοφόροι φιλίας μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ».



Σε συνέντευξή της στο Fox News την Τετάρτη, η Μελάνια Τραμπ είχε εξηγήσει τον σκοπό της πρωτοβουλίας της, δηλώνοντας ότι πηγαίνει την Πενγκ στο μουσείο για να αναδείξει τη «σύνδεση με τον πολιτισμό, ανάμεσα σε εμάς και την Κίνα».

Επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Πενγκ εξέφρασε την εκτίμησή της για την επιστροφή κινεζικών πολιτιστικών κειμηλίων από τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Xinhua.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι αμερικανικές αρχές παρέδωσαν 64 πολιτιστικά κειμήλια και απολιθώματα που είχαν κατασχεθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Το Smithsonian συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια επαναπατρισμού κλεμμένων ή ανήθικα αποκτηθέντων αντικειμένων, έχοντας επιστρέψει πέρυσι στην Κίνα θραύσματα μεταξωτού χειρογράφου ηλικίας άνω των 2.000 ετών που είχαν λεηλατηθεί από τάφο.

Πάντως, το μουσείο βρίσκεται παράλληλα στο στόχαστρο της διοίκησης Τραμπ, η οποία επιχειρεί να εξαλείψει αυτό που θεωρεί «φιλελεύθερη ιδεολογία» από τα ιδρύματα του Smithsonian, έχοντας διατάξει από πέρυσι επανεξέταση των εκθεμάτων ώστε να «εξυμνούν την αμερικανική μοναδικότητα» και να «αφαιρούν διχαστικές ή κομματικές αφηγήσεις».

Δύο διαφορετικές προσωπικότητες

Η τελευταία φορά που οι δύο γυναίκες είχαν συναντηθεί δημόσια ήταν το 2017 στο Πεκίνο, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, όταν είχαν πιει μαζί τσάι στο Μουσείο των Ανακτόρων.

Η Πενγκ είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της επίσκεψη στον Λευκό Οίκο το 2015 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, όταν μαζί με τη Μισέλ Ομπάμα είχαν παραστεί σε τελετή ονοματοδοσίας ενός γιγάντιου πάντα στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο.

Παρά τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους, οι δύο Πρώτες Κυρίες προσεγγίζουν τον θεσμικό τους ρόλο με τελείως διαφορετικό τρόπο.

Η Πενγκ Λιουάν έχει υιοθετήσει έναν πολύ πιο δημόσιο ρόλο από τις προκατόχους της στην Κίνα, βασιζόμενη και στη δική της αυτόνομη διαδρομή, καθώς υπήρξε διάσημη υψίφωνος (σοπράνο) του στρατού τη δεκαετία του 1980, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει έντονη κοινωνική δράση ως διορισμένη πρέσβειρα καλής θελήσεως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη φυματίωση και το HIV/AIDS.

Στον αντίποδα, η Μελάνια Τραμπ διατηρεί γενικά χαμηλότερο προφίλ, προτιμώντας ως επί το πλείστον να δραστηριοποιείται παρασκηνιακά.

Παράλληλα, οι συζητήσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η πλατφόρμα Red Note, για τις δραστηριότητες και τις ενδυματικές επιλογές της Πενγκ παραμένουν αυστηρά περιορισμένες, λόγω των παραδοσιακών ευαισθησιών της Κίνας για την ιδιωτική ζωή των ηγετών – μια τακτική χαμηλού προφίλ που ρίζωσε μετά την εποχή της Τζιανγκ Τσινγκ, χήρας του Μάο Τσετούνγκ, η οποία καταδικάστηκε το 1981 για τους δεκάδες χιλιάδες θανάτους κατά την Πολιτιστική Επανάσταση.

«Όταν έρχεται στο σπίτι, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι υπάρχει κάποιος ηγέτης στο σπίτι. Στα δικά μου μάτια, είναι απλώς ο σύζυγός μου», είχε δηλώσει η Πενγκ το 2007 σε κρατικό περιοδικό για τον Σι Τζινπίνγκ, περιγράφοντάς τον ως λιτό και εργατικό.