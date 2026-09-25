Αφγανιστάν: Γυναίκες της αστυνομίας ηθών των Ταλιμπάν συλλαμβάνουν και σέρνουν πολίτες σε οχήματα – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε μια νέα επίδειξη αυταρχισμού, το καθεστώς των Ταλιμπάν κλιμακώνει τις συλλήψεις και την ψυχολογική βία σε βάρος των γυναικών στο Αφγανιστάν, επιστρατεύοντας ακόμη και γυναίκες της αστυνομίας ηθών για να επιβάλουν τους αυστηρούς κανόνες ένδυσης της Σαρία.

Τουλάχιστον δέκα Αφγανές γυναίκες και κορίτσια προσήχθησαν βίαια και σύρθηκαν μέσα σε ένα κλειστό ημιφορτηγό (βαν) από γυναίκες της αστυνομίας ηθών, στο πλαίσιο του τελευταίου άγριου κύματος καταστολής που εξαπέλυσε το καθεστώς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αφγανικής εφημερίδας Kabul Now με έδρα τις ΗΠΑ, περίπου 16 γυναίκες συνελήφθησαν στην περιοχή Shah-e Do Shamshira της Καμπούλ.

Οπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει μια γυναίκα -που πιστεύεται ότι είναι στέλεχος των Ταλιμπάν- να προσπαθεί να σπρώξει με τη βία μια άλλη γυναίκα μέσα στο όχημα.



Η συλληφθείσα προβάλλει αντίσταση, ενώ στο εσωτερικό του βαν διακρίνονται ένας άνδρας στέλεχος των Ταλιμπάν και αρκετές ακόμη γυναίκες.

Αναφορές αναφέρουν ότι αρχικά είχαν συλληφθεί περίπου 20 γυναίκες, αλλά τέσσερις από αυτές αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες, αφού οι αρχές έλεγξαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

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Local sources say Tali/ban morality officials detained around 20 women in Shah-Do Shamshira, Kabul, on Tuesday, September 22. Four were later released after phone checks and family guarantees, while 16 reportedly remain detained. — Saranwal Ali ⚖︎ (@PROSECUTOR_ALI) September 25, 2026



Ο ακριβής λόγος των συλλήψεων παραμένει ασαφής, ωστόσο το περιστατικό καταγράφεται τη στιγμή που οι Ταλιμπάν εντείνουν την ψυχολογική βία σε βάρος των γυναικών στο Αφγανιστάν, στην προσπάθειά τους να επιβάλουν τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες του ισλαμικού νόμου (Σαρία).

Local sources in Herat told Afghanistan International that Taliban morality police detained several women and girls on Thursday. They said female officers patrolled the city, forced the women into vehicles and took them away.https://t.co/RDGq1Wv9iF pic.twitter.com/PJ5erQBfDe — Afghanistan International English (@AFIntl_En) September 24, 2026

Αυξάνονται οι περιπολίες και ο τρόμος στους δρόμους

Μόλις τον περασμένο μήνα, η αστυνομία ηθών των Ταλιμπάν συνέλαβε τουλάχιστον εννέα γυναίκες στην πόλη Χεράτ, παρόλο που όλες φορούσαν χιτζάμπ, σύμφωνα με το Amu TV, αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο αφγανικών συμφερόντων.

Κάτοικος της Χεράτ δήλωσε στο Amu TV ότι οι γυναίκες φοβούνται πλέον όλο και περισσότερο να βγουν από τα σπίτια τους.

«Παρενεχλούν τις γυναίκες παντού με το πρόσχημα της επιβολής της ηθικής. Γυναίκες συλλαμβάνονται, εκφοβίζονται και υποβάλλονται σε ψυχολογική κακοποίηση, αλλά κανείς δεν ακούει».

Μια άλλη κάτοικος ανέφερε ότι τη Δευτέρα τέσσερις γυναίκες συνελήφθησαν έξω από την αγορά Marble Market, παρά το γεγονός ότι συμμορφώνονταν με τις ενδυματολογικές απαιτήσεις των Ταλιμπάν.

«Φορούσαν χιτζάμπ. Τις πήραν απλά και μόνο επειδή φορούσαν μακριά παλτό».

Παράλληλα, κάτοικοι στην Καμπούλ αναφέρουν ότι η αστυνομία ηθών των Ταλιμπάν έχει πυκνώσει τις περιπολίες στους δρόμους τις τελευταίες εβδομάδες.

Στην επαρχία Παντζσίρ, οι Ταλιμπάν διαμήνυσαν πρόσφατα σε γυναίκες γιατρούς που εργάζονται σε τοπικό νοσοκομείο ότι δεν θα τους επιτραπεί να εργαστούν εκτός αν φορούν μπούρκα.

Αιματηρή καταστολή διαμαρτυριών

Οι τελευταίες συλλήψεις σημειώνονται λίγες μόλις εβδομάδες έπειτα από διαδήλωση κατά της αστυνομίας ηθών, η οποία κατέληξε σε τραγωδία με έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, αναφέρει η Daily Mail.

Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τον Ιούνιο, όταν δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη σύλληψη γυναικών και κοριτσιών που κατηγορήθηκαν για παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα.

In Herat, women are being taken from the streets because of how they are dressed, families are searching for daughters who vanished into vans and protesters demanding their return have been met with bullets. Read more: https://t.co/R5uQ1I8Dek pic.twitter.com/9PDCHSJANn — The Independent (@Independent) June 13, 2026



Βίντεο που εξασφάλισε το Amu TV κατέγραψε κατοίκους να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους του οικισμού Τζιμπραήλ, βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, εν μέσω πολλαπλών πυροβολισμών.

Στα πλάνα ακούγονται διαδηλωτές να κραυγάζουν, ενώ άλλοι ξυλοκοπούνται στο έδαφος από αξιωματούχους που κρατούν μακριά ξύλινα ρόπαλα. Ένοπλοι άνδρες εμφανίζονται να διαλύουν τη συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχαν και πλήρως καλυμμένες γυναίκες.

Ο Μασούντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χεράτ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bakhtar ότι η συγκέντρωση «προκάλεσε εντάσεις» και διατάραξε τη δημόσια τάξη με το πρόσχημα της εναντίωσης στο ισλαμικό χιτζάμπ, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε ως θρησκευτική υποχρέωση.

Η διαδήλωση ξέσπασε έπειτα από ημέρες αυξανόμενης οργής για την κράτηση γυναικών και κοριτσιών στη Χεράτ, επειδή φέρεται να μην συμμορφώθηκαν με τη σκληρή ερμηνεία των Ταλιμπάν για την ισλαμική αμφίεση.

Δεκάδες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 21 των οποίων η σύλληψη επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα, είχαν τεθεί υπό κράτηση από στελέχη του υπουργείου Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Κακίας των Ταλιμπάν, σύμφωνα με το Amu TV.

«Νεκροταφείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Από την επιστροφή τους στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν διευρύνουν σταθερά τους περιορισμούς σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, των περιορισμών στην απασχόληση και των όλο και πιο αυστηρών κανόνων που διέπουν την εμφάνιση και τη μετακίνησή τους σε δημόσιους χώρους.

Η Χεράτ, που θεωρούνταν επί μακρόν μία από τις πιο ζωντανές κοινωνικά και πολιτιστικά πόλεις του Αφγανιστάν, έχει υποστεί δραματικές αλλαγές.



Ο βραχίονας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ προέβη σε μια καταδικαστική αξιολόγηση των συνθηκών στο Αφγανιστάν σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, προειδοποιώντας ότι η ζωή για τους απλούς Αφγανούς, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα κορίτσια, έχει επιδεινωθεί σοβαρά υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τούρκ, τόνισε: «Ο καταρράκτης διαταγμάτων και νόμων που ανακοινώθηκαν από τις αρχές από τότε που ανήλθαν στην εξουσία το 2021 έχει συντριπτικό αντίκτυπο στον αφγανικό λαό, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα κορίτσια».

Οι γυναίκες παραμένουν αποκλεισμένες από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης πέραν της πρωτοβάθμιας, μετά την απαγόρευση της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση από τον Δεκέμβριο του 2022.

Women in #Herat, now under Taliban control are telling me when they tried to enter the grounds of their University today they were told to go home. Women working in offices also turned away. Schools have been shut down. 60 percent of University students in Herat were women. https://t.co/Cr0SLPJUED — Yalda Hakim (@SkyYaldaHakim) August 14, 2021



Τον Νοέμβριο του 2025, οι εξετάσεις αποφοίτησης από τις ιατρικές σχολές διεξήχθησαν χωρίς τη συμμετοχή γυναικών για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά τον αποκλεισμό τους από τα ιατρικά ινστιτούτα από τον Δεκέμβριο του 2024.

Γυναίκες που κρίνεται ότι δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση φροντίδας του τσαντόρ —του παραδοσιακού ισλαμικού ενδύματος που καλύπτει όλο το σώμα— απομακρύνονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και απαγορεύεται η είσοδός τους σε δημόσιες αγορές και υπηρεσίες.

Παράλληλα, νέος νόμος απαιτεί από τα κορίτσια να περιμένουν μέχρι την εφηβεία προτού ζητήσουν τη λύση ενός γάμου, ενώ επιβάλλει διαδικασία διαμεσολάβησης για τις γυναίκες που επιδιώκουν να ξεφύγουν από κακοποιητικούς συζύγους.

«Οι αρχές έχουν, ουσιαστικά, ποινικοποιήσει την παρουσία των γυναικών και των κοριτσιών στη δημόσια ζωή», ανέφερε ο Τουρκ. «Οι διακρίσεις επηρεάζουν την υγειονομική τους περίθαλψη, την πρόσβασή τους στον πολιτικό χώρο και την ελευθερία μετακίνησης και έκφρασής τους».