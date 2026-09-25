Πάπας Λέων: «Όλοι είστε ευπρόσδεκτοι» – Το μήνυμα στήριξης στον Τύπο μετά το μπλόκο Τραμπ στα αμερικανικά ΜΜΕ

Ο πάπας Λέων απέστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της ελευθεροτυπίας και της ανεμπόδιστης δημοσιογραφικής κάλυψης, λαμβάνοντας έμμεση θέση στην αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με αμερικανικά ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Παρίσι, χαιρέτισε τους δημοσιογράφους, τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης και ζήτησε προσωπικά συγγνώμη για την ακύρωση προηγούμενης συνέντευξης Τύπου.

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Διεθνή Νέα

Πάπας Λέων δημοσιογράφοι CNN
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πάπας Λέων έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της ελευθεροτυπίας, υπογραμμίζοντας ότι η ενημέρωση από τα ΜΜΕ είναι «πολύ σημαντική» και διαβεβαιώνοντας τους εκπροσώπους του Τύπου ότι είναι ανεξαιρέτως ευπρόσδεκτοι.
  • Η τοποθέτηση του Αμερικανού ποντίφικα ήρθε σε μια χρονική στιγμή που ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αποκατάσταση της διαπίστευσης δημοσιογράφων, συμμορφούμενος με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή.
  • Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πάπας Λέων ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους δημοσιογράφους για την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου στο προηγούμενο ταξίδι του, λόγω βλάβης του αεροσκάφους.

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Σαφές μήνυμα υπέρ της ελευθεροτυπίας και της ανεμπόδιστης δημοσιογραφικής κάλυψης των δημόσιων προσώπων απέστειλε ο πάπας Λέων, παίρνοντας εμμέσως θέση στην πρόσφατη αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με μεγάλα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης.

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Ο ποντίφικας, ο οποίος είναι Αμερικανός και είχε προκαλέσει στο παρελθόν την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όταν άσκησε κριτική για τον πόλεμο στο Ιράν, χαιρέτισε τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της δίωρης πτήσης από τη Ρώμη προς το Παρίσι, στο πλαίσιο της έναρξης τετραήμερης επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία.

Όταν δημοσιογράφος του CNN τον ρώτησε σχετικά με την απόφαση της αμερικανικής προεδρίας να αποκλείσει το δίκτυο, καθώς και άλλα μέσα, από τις καλύψεις στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ, υπογράμμισε όμως ότι η ενημέρωση από τα ΜΜΕ είναι «πολύ σημαντική».

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Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους του Τύπου ότι είναι ανεξαιρέτως ευπρόσδεκτοι στο αεροσκάφος του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοι», δήλωσε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους.

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«Όσον αφορά την δημοσιογραφική κάλυψη, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να την έχουμε συνολικά και για όλους».


Η τοποθέτηση αυτή ήρθε σε μια χρονική στιγμή που ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Πέμπτη την αποκατάσταση της διαπίστευσης των δημοσιογράφων από το CNN, το MS Now και το Politico, συμμορφούμενος με την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή, ο οποίος έκρινε ότι ο αποκλεισμός τους ήταν πιθανότατα αντισυνταγματικός.

Η προσωπική συγγνώμη

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τους διαπιστευμένους συντάκτες στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, ο πάπας Λέων βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη για την ακύρωση της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου κατά το προηγούμενο διεθνές ταξίδι του.

Τότε, η ναυλωμένη πτήση της Iberia υπέστη βλάβη στις Κανάριες Νήσους, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 70 δημοσιογράφοι και η αποστολή του Βατικανού να περιμένουν για ώρες στο αεροδρόμιο της Τενερίφης.

Ο Αμερικανός ποντίφικας είχε επιστρέψει τελικά μόνος του στη Ρώμη με το ιδιωτικό τζετ του βασιλιά της Ισπανίας, διευκρινίζοντας τώρα πως ο ίδιος «δεν είχε καμία σχέση» με τη συγκεκριμένη απόφαση αποδοχής της προσφοράς.

«Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά σε όσους από εσάς ταξιδεύατε μαζί μου όταν επιστρέφαμε στη Ρώμη από την Ισπανία», ανέφερε ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους απογοητευμένους τότε δημοσιογράφους.

«Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη για ένα περιστατικό, με το οποίο δεν είχα καμία σχέση, αλλά γνωρίζω ότι άφησε αρκετούς από εσάς δυσαρεστημένους από το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε μαζί την πτήση της επιστροφής προς τη Ρώμη».

Με πληροφορίες από: Associated Press, Reuters

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