Ρόδος: Διπλός εφιάλτης για 44χρονη από 28χρονο – Της πήρε 15.000 και όταν του τα ζήτησε, απείλησε να στείλει γυμνές φωτογραφίες στα παιδιά της

Έναν αληθινό εφιάλτη βιώνει στη Ρόδο μια 44χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Πολωνία, η οποία έπεσε θύμα απάτης και εκβιασμού, από έναν 28χρονο.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές, ο φερόμενος ως δράστης, κατάφερε αρχικά να της αποσπάσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και όταν εκείνη ζήτησε τα χρήματά της πίσω, άρχισε να την απειλεί με τη διαρροή προσωπικού υλικού, στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Το χρονικό της απάτης και ο εκβιασμός

Όπως αποκάλυψε το dimokratiki.gr, η δράση του 28χρονου, ξεκίνησε το 2023 και συνεχίστηκε έως το 2024. Επικαλούμενος ψευδή γεγονότα και παρουσιάζοντας παραπλανητικά στοιχεία, ο 28χρονος έπεισε την 44χρονη να του καταβάλει σταδιακά, το συνολικό ποσό, των 15.417 ευρώ.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν το θύμα συνειδητοποίησε την απάτη και απαίτησε την επιστροφή των χρημάτων της. Αντί για εξηγήσεις ή προσπάθεια διακανονισμού, ο 28χρονος πέρασε στην αντεπίθεση: εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι είχε στην κατοχή του γυμνές φωτογραφίες της γυναίκας. Την απείλησε ευθέως ότι θα την «καταστρέψει», αποστέλλοντας το ευαίσθητο αυτό υλικό, στα παιδιά της.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η υπόθεση

Η γυναίκα προσέφυγε άμεσα στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας τα όσα βιώνει. Την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η οποία διεξάγει ενδελεχή έρευνα τόσο για το οικονομικό σκέλος (τη διαδρομή και τις συνθήκες μεταφοράς των 15.000 ευρώ), όσο και για το ποινικό σκέλος του εκβιασμού και της κατοχής προσωπικών της δεδομένων.