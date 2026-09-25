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Φωτιά στο Κορωπί: Στη μάχη με τις φλόγες και 2 ελικόπτερα

Φωτιά στο Κορωπί: Στη μάχη με τις φλόγες και 2 ελικόπτερα

Σήμερα το πρωί, Παρασκευή 25/9, ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κορωπί Αττικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη με drones. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (25/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κορωπί Αττικής.
  • Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνέδραμαν και 2 ελικόπτερα.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (25/9)  σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Κορωπί Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Στη μάχη με τις φλόγες και 2 ελικόπτερα

Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής

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