Τηλεθέαση (24/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Πέμπτη;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές στο γενικό και το δυναμικό κοινό, σε δύο χρονικές ζώνες.