Τηλεθέαση (24/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Πέμπτη;

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|18,4%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|17,8%
|3
|ALPHA
|Happy Day
|13,9%
|4
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13,6%
|5
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|12,3%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,8%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|6,3%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,4%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|15%
|2
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|13,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Live You
|12,8%
|4
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,5%
|5
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|11,3%
|6
|OPEN
|10 Παντού
|10%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|8%
|8
|STAR
|Stars System
|4,3%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|3,8%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|3,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Happy Day
|15,3%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|13,5%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|13%
|4
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|11,2%
|5
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|10,3%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|7,4%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|7,1%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|16,2%
|2
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|12%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|10,9%
|4
|STAR
|Stars System
|10,9%
|5
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|10,7%
|6
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|10,5%
|7
|ΣΚΑΪ
|Live You
|8,9%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|3,5%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|2,7%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|1,8%