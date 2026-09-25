Τηλεθέαση (24/9): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Πέμπτη;

Η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές στο γενικό και το δυναμικό κοινό, σε δύο χρονικές ζώνες.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησε στη ζώνη 5-10 με 18,4%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή της ζώνης 10-1 με 15%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day» κατέκτησε την πρώτη θέση στη ζώνη 5-10 με 15,3%, με τη «Super Κατερίνα» να ηγείται στη ζώνη 10-1 με 16,2%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 18,4%
2 ΣΚΑΪ Σήμερα 17,8%
3 ALPHA Happy Day 13,9%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 13,6%
5 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 12,3%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,8%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 6,3%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,4%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15%
2 ALPHA Super Κατερίνα 13,3%
3 ΣΚΑΪ Live You 12,8%
4 ANT1 Το Πρωινό 11,5%
5 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 11,3%
6 OPEN 10 Παντού 10%
7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8%
8 STAR Stars System 4,3%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 3,8%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 3,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Happy Day 15,3%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 13,5%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 13%
4 ΣΚΑΪ Σήμερα 11,2%
5 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 10,3%
6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 7,4%
7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 7,1%
8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Super Κατερίνα 16,2%
2 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 12%
3 ANT1 Το Πρωινό 10,9%
4 STAR Stars System 10,9%
5 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 10,7%
6 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 10,5%
7 ΣΚΑΪ Live You 8,9%
8 OPEN 10 Παντού 3,5%
9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 2,7%
10 ΕΡΤNEWS Newsroom 1,8%
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