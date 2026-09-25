Στέλιος Μάινας: «Αν με ρωτάς σαν Στέλιο, θα έλεγα ναι» – Η αποκάλυψη για τα «Μαύρα Μεσάνυχτα»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube φιλοξενήθηκε αυτή την εβδομάδα ο Στέλιος Μάινας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που συμμετέχει φέτος στη σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» του ΑΝΤ1, μίλησε για την πορεία του, τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες που έχει γνωρίσει, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη δημοσιότητα.

«Γενικώς προστατεύω τον εαυτό μου από την υπερέκθεση. Ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει τους ανθρώπους τους ίδιους και τους ίδιους, μεταξύ των οποίων και εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εκτιμά ιδιαίτερα τη δουλειά που γίνεται στο YouTube, καθώς και ο γιος του είναι YouTuber.

Ο Στέλιος Μάινας αποκάλυψε πως η υποκριτική δεν ήταν ποτέ παιδικό του όνειρο. «Το τελευταίο πράγμα που ήθελα σαν παιδί είναι να γίνω ηθοποιός. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος. Και εγώ ως παιδί ονειρευόμουν θάλασσες, ταξίδια», είπε, εξηγώντας ότι το θέατρο και η υποκριτική προέκυψαν πολύ αργότερα και εντελώς τυχαία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αγάπη του για τον κινηματογράφο, που όπως είπε αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι των παιδικών του χρόνων:

«Τις Κυριακές λοιπόν έμπαινα στην ταινία στις δύο το μεσημέρι, επαναλαμβανόμενες προβολές και έβγαινα το βράδυ. Ήταν μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο».

«Η επιτυχία των “Μεν και Δεν” δεν άλλαξε τίποτα»

Μιλώντας για τη μεγάλη επιτυχία των «Μεν και Δεν», ο ηθοποιός σημείωσε πως η δημοφιλία της σειράς δεν άλλαξε τον ίδιο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν οι άλλοι.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα περιστατικό που, όπως είπε, τον «φέρνει στα ίσα του». Ένας άνδρας τον αναγνώρισε στον δρόμο και του είπε: «Ο Μάινας δεν είσαι ρε;». Όταν εκείνος του έγνεψε καταφατικά, ακολούθησε η ατάκα: «Πες μας καμιά μ***κία να γελάσουμε».

«Του λέω: “Φίλε μου, αυτή τη στιγμή είπες κάτι πολύ φιλοσοφημένο, ακόμα και αν δεν το κατάλαβες”», περιέγραψε ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Όσο και αν νομίζεις ότι κάτι σπουδαίο κάνεις, που κάνεις κάτι σπουδαίο, κάνεις κάτι σπουδαίο για τους άλλους. Είναι σπουδαίο να κάνεις τον κόσμο να γελάει».

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους συνεργάτες του στη σειρά, τους παραγωγούς και τον ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως «ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση για μας τότε».

Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και η επιθυμία για sequel

Ο Στέλιος Μάινας αναφέρθηκε και στα «Μαύρα Μεσάνυχτα», μιλώντας με θερμά λόγια για τον Πάνο Κοκκινόπουλο και τους σεναριογράφους Ρίσβα και Σακαλή. Θυμήθηκε, μεταξύ άλλων, τα γυρίσματα σε νυχτερινά κέντρα και την επαφή με τους ανθρώπους της νύχτας.

«Και αυτό, ξέρεις, έχει μία αθωότητα που είναι -πώς να σου πω, ρε παιδί μου- και αυτό μια οικογένεια. Γιατί, ξέρεις, και τα μπουζούκια είναι μια οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το ενδεχόμενο ενός sequel της σειράς, ο ηθοποιός ήταν θετικός: «Αν με ρωτάς σαν Στέλιο, θα σου έλεγα ναι. Θα ‘θελα να κάναμε ένα κομμάτι μιας σεζόν που θα είχε ένα τέλος. Γιατί πιστεύω ότι το αφήσαμε στη μέση».

Ωστόσο, αναγνωρίζει πως υπάρχει και μια γοητεία στο γεγονός ότι η ιστορία έμεινε ανοιχτή: «Όμως από την άλλη, όταν τα πράγματα μένουν στον αέρα, αφήνουν και έναν μύθο».