Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 12 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ – Πολιτική αλλαγή θέλουν 6 στους 10 πολίτες

Προβάδισμα 12 ποσοστιαίων μονάδες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,1% και η ΕΛΑΣ 13,1%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής στο 4,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,6%, το ΜέΡΑ25 με 3%, η Νίκη με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% και οι Δημοκράτες με 1%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 10,4%.

Οι συσπειρώσεις – μετακινήσεις

Προέλευση ψηφοφόρων

Προέλευση αδιευκρίνιστης ψήφου

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου της Metro Analysis τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 30,2%

ΕΛΑΣ 15,8%

ΠΑΣΟΚ 12,6%,

Ελληνική Λύση 6,9%

ΚΚΕ 6,1%

Πλεύση Ελευθερίας 5,8%

Φωνή της Λογικής με 5,3%.

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%

ΜέΡΑ25 3,5%

Νίκη 1,7%

ΣΥΡΙΖΑ 1,5%

Δημοκράτες 1,2%.

Η πορεία της χώρας

Το 66% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και μόνο το 29% προς τη σωστή.

Η αρνητική αποτίμηση επεκτείνεται και στην ατομική οικονομική και κοινωνική κατάσταση, με το 49% να υποστηρίζει ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με έναν χρόνο πριν, το 38% στην ίδια και μόνο το 13% να υποστηρίζει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Ως προς τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, στην κορυφή παραμένει η ακρίβεια με το 52% να την αναφέρει ως σημαντικό πρόβλημα και ακόλουθεί η οικονομία που την αναφέρει το 34%, κάτι που δείχνει ότι στον πυρήνα της δυσαρέσκειας βρίσκεται η αδυναμία της κυβέρνησης να προσφέρει απαντήσεις στην κρίση κόστους ζωής με την οποία είναι αντιμέτωπη η κοινωνία.

Αξιολόγηση κυβερνητικού έργου

Η κυβέρνηση παίρνει κακή βαθμολογία, δηλαδή περισσότερες αρνητικές γνώμες σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου. Μόνο στα γεωπολιτικά θέματα και συνολικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει σχετικά υψηλές θετικές γνώμες.

Αξιολόγηση κυβέρνησης

Αξιολόγηση Πρωθυπουργού

Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ

Αξιολόγηση Ανδρουλάκη

Η ΔΕΘ

Οι πολίτες σε σημαντικό βαθμό ασχολήθηκαν με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς το 36% παρακολούθησε και το 40% απάντησε ότι κάτι άκουσε.

Στην ερώτηση «ποιος πολιτικός είχε την καλύτερη παρουσία;», την πρώτη θέση μοιράζονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο «Κανένας», με 24%, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

Ο Τραμπ και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών

Σε σχέση με τη γενική δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 35%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 32% και μετά ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού με 27%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός,, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει 30%, ο Αλέξης Τσίπρας 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7%, ενώ ο «Κανένας» παραμένει ψηλά στο 25%.

Διχασμός ανάμεσα στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και τις κυβερνήσεις συνεργασίας

Η κοινή γνώμη διχάζεται στο ερώτημα ανάμεσα στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και τις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και κεντροαριστεροί, με αντίθεση με όσους αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοι και δεξιοί, ενώ οι κεντρώοι διχάζονται. Κάτι που αντακλάται και στους ψηφοφόρους των διαφορετικών κομμμάτων.

Πολιτική αλλαγή θέλουν 6 στους 10 πολίτες

Το 61% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ενώ το 38% δηλώνει ότι χρειάζεται πολιτική σταθερότητα.

Το κόμμα Σαμαρά