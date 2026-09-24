Ολυμπιακός: Η UEFA αποθέωσε τον Αρμάντο Γκονζάλες με βίντεο από τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια

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Η UEFA δημοσίευσε αφιερωματικό βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων». Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και πραγματοποίησε θετική εμφάνιση.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται το γκολ του Γκονζάλες, η πάσα του στον Σάλιακα, την οποία ο τελευταίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει, καθώς και άλλες αξιόλογες ενέργειες του επιθετικού του Ολυμπιακού.

Η παρουσία του αποτυπώνεται και στα στατιστικά της αναμέτρησης. Ο 23χρονος ολοκλήρωσε επιτυχώς 8 από τις 9 πάσες του, καταγράφοντας ποσοστό ευστοχίας 89%. Στο μισό γήπεδο της Γιαγκελόνια είχε δύο επιτυχημένες πάσες σε ισάριθμες προσπάθειες, ενώ πραγματοποίησε δύο σουτ, αμφότερα εντός εστίας.

Ο Γκονζάλες μετακόμισε από το Μεξικό στην Ελλάδα, επιλέγοντας τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η μεταγραφή του προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών συμπατριωτών του, οι οποίοι τον ακολούθησαν στην Ελλάδα και παρακολουθούν την πορεία του.