Ολυμπιακός: Η UEFA αποθέωσε τον Αρμάντο Γκονζάλες με βίντεο από τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια

Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Η UEFA δημοσίευσε αφιερωματικό βίντεο με τις σημαντικότερες ενέργειες του 23χρονου Μεξικανού, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων 89% και δύο σουτ εντός εστίας.

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Αρμάντο Γκονζάλες, Ολυμπιακός, Γιαγκελόνια
Ο Αρμάντο Γκονζάλες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η UEFA δημοσίευσε αφιερωματικό βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων».
  • Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και πραγματοποίησε θετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας επιτυχώς 8 από τις 9 πάσες του με ποσοστό ευστοχίας 89%.
  • Ο Γκονζάλες μετακόμισε από το Μεξικό στην Ελλάδα, επιλέγοντας τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συμπατριωτών του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η UEFA δημοσίευσε αφιερωματικό βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές του Αρμάντο Γκονζάλες από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων». Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και πραγματοποίησε θετική εμφάνιση.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται το γκολ του Γκονζάλες, η πάσα του στον Σάλιακα, την οποία ο τελευταίος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει, καθώς και άλλες αξιόλογες ενέργειες του επιθετικού του Ολυμπιακού.

Η παρουσία του αποτυπώνεται και στα στατιστικά της αναμέτρησης. Ο 23χρονος ολοκλήρωσε επιτυχώς 8 από τις 9 πάσες του, καταγράφοντας ποσοστό ευστοχίας 89%. Στο μισό γήπεδο της Γιαγκελόνια είχε δύο επιτυχημένες πάσες σε ισάριθμες προσπάθειες, ενώ πραγματοποίησε δύο σουτ, αμφότερα εντός εστίας.

Ο Γκονζάλες μετακόμισε από το Μεξικό στην Ελλάδα, επιλέγοντας τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η μεταγραφή του προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών συμπατριωτών του, οι οποίοι τον ακολούθησαν στην Ελλάδα και παρακολουθούν την πορεία του.

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