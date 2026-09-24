Άννα Βίσση: Παράταση λειτουργίας του ΗΣΑΠ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου λόγω της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση λειτουργίας του ΗΣΑΠ έως τις 02:10 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και το Τραμ θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

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ΗΣΑΠ- τρένο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως και λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.
  • Η παράταση του ωραρίου αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας. Τα τελευταία δρομολόγια του ΗΣΑΠ θα πραγματοποιηθούν έως τις 02:09.
  • Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου θα ισχύει η 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό, καθώς και του Τραμ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως και λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Η παράταση του ωραρίου αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας.

Τα τελευταία δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν τις εξής ώρες:

  • Πειραιάς – Κηφισιά: 01:15
  • Πειραιάς – Αττική: 01:30
  • Ειρήνη – Κηφισιά: 01:56
  • Κηφισιά – Πειραιάς: 02:00
  • Ειρήνη – Πειραιάς: 02:09

Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου θα ισχύει η 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό, καθώς και του Τραμ.

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