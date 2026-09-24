Άννα Βίσση: Παράταση λειτουργίας του ΗΣΑΠ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου λόγω της συναυλίας στο ΟΑΚΑ

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Έως και λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Η παράταση του ωραρίου αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας.

Τα τελευταία δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν τις εξής ώρες:

Πειραιάς – Κηφισιά: 01:15

01:15 Πειραιάς – Αττική: 01:30

01:30 Ειρήνη – Κηφισιά: 01:56

01:56 Κηφισιά – Πειραιάς: 02:00

02:00 Ειρήνη – Πειραιάς: 02:09

Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου θα ισχύει η 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό, καθώς και του Τραμ.