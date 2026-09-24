Κατερίνα Φραγκάκη: «Απειλούν τη ζωή μας» – Κατέθεσε μήνυση για επιθέσεις που δέχθηκαν η ίδια και ο σύζυγός της στα social media

Mήνυση στη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος για επιθέσεις που δέχθηκαν στα social media, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέθεσαν η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, και ο σύζυγός της, ο δημοσιογράφος του enikonomia.gr και της εφημερίδας «Realnews», Δημήτρης Χριστούλιας.

Μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου στον Realfm 97,8, η κ. Φραγκάκη ανέφερε: «Καταθέσαμε μήνυση με τον σύζυγό μου στην Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, καθώς δεχθήκαμε απρόκλητες επιθέσεις στα social media με προβολή προσωπικών μας στοιχείων και κατασυκοφάντηση στο πρόσωπο το δικό μου και του Δημήτρη Χριστούλια. Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο μας, αναφέροντας ότι “έχουμε σχέσεις με τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος ανήκει σε μαφία” και άλλα τέτοια τραγικά πράγματα. Όλο αυτό έγινε για πολιτικούς λόγους. Όλα τα προφίλ αυτά είναι απο συγκεκριμένο κόμμα. Εμείς δεν έχουμε καμία πολιτική ταυτότητα».

Και συνέχισε: «Δεχθήκαμε αυτήν την επίθεση. Έχουν απειλήσει τη ζωή μας. Λένε για τσιμεντώματα και να βρεθούμε παγωμένοι. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες. Επειδή υπάρχουν οι απειλές, θα υπάρξει άρση του απορρήτου και θα βρεθούν».

«Είναι μία απρόκλητη επίθεση. Μόνο σε ένα post, έχω μετρήσει τουλάχιστον 35 απειλητικά μηνύματα. Φοβόμαστε για τη ζωή μας. Μετά την μήνυση, θα ακολουθήσει αγωγή για την προσβολή της προσωπικότητας και ασφαλιστικά μέτρα» κατέληξε η κ. Φραγκάκη.

«Η αλήθεια δεν φιμώνεται»

Σε ανάρτησή της στα socia media, η Κατερίνα Φραγκάκη αναφέρει:

«Η αλήθεια δεν φιμώνεται. Επειδή το τελευταίο διάστημα επέλεξα δημόσια να τοποθετηθώ και να παρουσιάσω στοιχεία για όσα πραγματικά συμβαίνουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φαίνεται ότι η στάση μου αυτή ενόχλησε κάποιους διότι ο ΙΣΑ έπραξε το καθήκον του.

Δεν άρεσε σε κάποιους η αλήθεια και για αυτό δέχομαι απρόκλητες προσωπικές επιθέσεις και αναρτήσεις που δεν περιορίζονται στην επαγγελματική μου ιδιότητα, αλλά φτάνουν μέχρι την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή.

Τολμούν να αναφέρονται στον σύζυγό μου, να δημοσιεύουν φωτογραφίες ακόμη και από τον γάμο μου, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες από την επαγγελματική και κοινωνική μου δράση και να παρουσιάζουν γεγονότα με τρόπο που δημιουργεί εντυπώσεις και επιχειρεί να διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα τόσο για εμένα όσο και για την οικογένειά μου.

Δεν θα εκφοβιστώ. Και κυρίως, δεν θα φιμωθώ!!! Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας δημόσιας επίθεσης. Δεν γνωρίζω ποιοι ή τι ενδεχομένως βρίσκεται πίσω από αυτήν και δεν πρόκειται να κάνω αυθαίρετες υποθέσεις. Γνωρίζω, όμως, πολύ καλά τι βλέπω να συμβαίνει δημόσια και γνωρίζω επίσης ότι έχω υποχρέωση να απαντώ με στοιχεία και αλήθειες.

Ως νομικός γνωρίζω πολύ καλά τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και της κριτικής. Γνωρίζω, όμως, εξίσου καλά και τα όρια πέρα από τα οποία θίγονται η τιμή, η υπόληψη, η προσωπικότητα και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή ενός ανθρώπου.

Για κάθε ψευδή, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά σε βάρος μου και για κάθε παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ή οικογενειακής μου ζωής, επιφυλάσσομαι ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

Και θα συνεχίσω να πράττω αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών: να βρίσκομαι δίπλα στον γιατρό.

Δίπλα στον γιατρό που υπηρετεί στο ακριτικό νησί, πολλές φορές μακριά από την οικογένειά του και με περιορισμένα μέσα. Δίπλα στον γιατρό του Ευαγγελισμού, του Αγίου Σάββα και κάθε δημόσιου και ιδιωτικού νοσοκομείου, που καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος με την ασθένεια, τον ανθρώπινο πόνο και τον θάνατο. Δίπλα στον ειδικευόμενο, στον νέο γιατρό, στον γιατρό που εφημερεύει ατελείωτες ώρες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Θα συνεχίσω με το ίδιο σθένος να στηρίζω τον Έλληνα γιατρό. Γιατί τον εμπιστεύομαι. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να διερευνάται κάθε συγκεκριμένη καταγγελία. Αντιθέτως. Κάθε καταγγελία πρέπει να ελέγχεται θεσμικά, με διαφάνεια, με στοιχεία και με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Άλλο, όμως, η διερεύνηση συγκεκριμένων περιστατικών και άλλο η συλλογική απαξίωση και ενοχοποίηση του ιατρικού κόσμου.

Όσοι συμβάλλουν σε μια γενικευμένη εικόνα απαξίωσης των γιατρών οφείλουν να αντιλαμβάνονται ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους γιατρούς. Όταν κλονίζεται αδιακρίτως η εμπιστοσύνη του πολίτη προς τον γιατρό του, πλήττεται μια σχέση που αποτελεί θεμέλιο της ίδιας της ιατρικής φροντίδας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, πρωτίστως για τον ίδιο τον ασθενή.

Εγώ, λοιπόν, δεν θα σιωπήσω!!!

Θα συνεχίσω να μιλώ με στοιχεία, θεσμικά, δημόσια και με το όνομά μου. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι την αλήθεια και θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα σε κάθε γιατρό που επιτελεί με ευσυνειδησία το λειτούργημά του!»