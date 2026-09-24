Ερντογάν σε Αθήνα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός, είναι γείτονας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ

Μήνυμα στην Ελλάδα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο», σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.
#URGENT President Erdogan says Türkiye is not Greece’s enemy but its neighbor, NATO ally; bilateral ties too sensitive, too important to be used as campaign fodder
— Anadolu English (@anadoluagency) September 24, 2026
Επιπλέον, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική πολιτική, τις εκλογές ή τις κυβερνητικές αλλαγές στην Ελλάδα.
Σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την κατάργηση του βέτο και την αντικατάσταση του συστήματος που προστατεύει πέντε μέλη με ένα που υπηρετεί όλους, όπως ανέφερε.
Ο Ερντογάν κάλεσε παράλληλα το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το σχέδιο για τη Γάζα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα το πράξει.
Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του διαδρόμου σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας έχουν εντατικοποιηθεί, είπε ακόμη, με θετική ανταπόκριση από τον Ζελένσκι.
Οι δεσμοί με τον Τραμπ έχουν δώσει ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ και έχουν προωθήσει τη διμερή συνεργασία, συμπλήρωσε.