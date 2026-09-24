Ερντογάν σε Αθήνα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός, είναι γείτονας και σύμμαχος του ΝΑΤΟ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο. Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και σε άλλα διεθνή ζητήματα, όπως η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, το σχέδιο για τη Γάζα, τα Στενά του Ορμούζ, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και το πρόγραμμα F-35.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
πηγή: REUTERS/Umit Bektas
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την κατάργηση του βέτο στον ΟΗΕ και κάλεσε το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το σχέδιο για τη Γάζα.
  • Αναφερόμενος στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, ο Ερντογάν ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε θετική βούληση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μήνυμα στην Ελλάδα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη ότι «οι διμερείς σχέσεις είναι πολύ ευαίσθητες και πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο», σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.

Επιπλέον, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική πολιτική, τις εκλογές ή τις κυβερνητικές αλλαγές στην Ελλάδα.

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την κατάργηση του βέτο και την αντικατάσταση του συστήματος που προστατεύει πέντε μέλη με ένα που υπηρετεί όλους, όπως ανέφερε.

Ο Ερντογάν κάλεσε παράλληλα το Ισραήλ να συμμορφωθεί με το σχέδιο για τη Γάζα, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα το πράξει.

Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του διαδρόμου σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας έχουν εντατικοποιηθεί, είπε ακόμη, με θετική ανταπόκριση από τον Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε θετική βούληση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και η Άγκυρα αναμένει συγκεκριμένα βήματα.

Οι δεσμοί με τον Τραμπ έχουν δώσει ώθηση στις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ και έχουν προωθήσει τη διμερή συνεργασία, συμπλήρωσε.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ