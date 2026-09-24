Ηγουμενίτσα: Στις φυλακές Δομοκού ο 27χρονος που δολοφόνησε την Πηνελόπη – «Με έβρισε και θόλωσα», υποστήριξε στην απολογία του

Ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα, οδηγείται στις φυλακές Δομοκού, αφού φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Αρχικά είχε ισχυριστεί ληστεία, αλλά στην απολογία του παραδέχτηκε ότι τη μαχαίρωσε 14 φορές, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές και τη μη αποδοχή του χωρισμού τους.

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Κοινωνία

κατηγορούμενος γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις φυλακές Δομοκού οδηγείται ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος παραδέχτηκε πως την σκότωσε ο ίδιος.
  • Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα του όφειλε περίπου 2.000 ευρώ και ότι μαχαίρωσε την 25χρονη έπειτα από έντονη λογομαχία, λέγοντας «Με έβρισε… εκείνη την στιγμή θόλωσα… έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι και άρχισα να την χτυπάω».
  • Σοκ έχουν προκαλέσει τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από μαχαίρι, με τραύματα στα πόδια και αμυντικά στα χέρια της άτυχης κοπέλας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις φυλακές Δομοκού, οδηγείται ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα.

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«Με έβρισε… εκείνη την στιγμή θόλωσα… έβγαλα το μαχαίρι από το τσαντάκι και άρχισα να την χτυπάω. Δεν κατάλαβα τι έκανα… ήμουν νευριασμένος» φέρεται να είπε σήμερα (24/9/2026), κατά την διάρκεια της απολογίας του.

Οι αρχικοί του ισχυρισμοί και η υποτιθέμενη ληστεία

Ο 27χρονος φέρεται να είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει στις Αρχές μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη, είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις αγνώστους.

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Ωστόσο στη συνέχεια, κατά την διάρκεια της προανάκρισης, σύμφωνα με το Ert News, παραδέχτηκε τελικά πως την σκότωσε ο ίδιος, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές. Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα του όφειλε περίπου 2.000 ευρώ και ότι μαχαίρωσε την 25χρονη, έπειτα από έντονη λογομαχία.

Κατακρεουργήθηκε η 25χρονη – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σοκ έχουν προκαλέσει τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 14 πλήγματα από μαχαίρι και συγκεκριμένα σουγιά.

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Από αυτά, τα επτά ήταν στην πλάτη και αρκετά εξ αυτών έπληξαν ζωτικά όργανα, όπως πνεύμονες, ήπαρ και σπλήνα και ενώ τα πλέον θανατηφόρα τραύματα, ήταν αυτά που δέχτηκε στον λαιμό.

Τραύματα εντοπίστηκαν, επίσης, στα πόδια και αμυντικά τραύματα στα χέρια της άτυχης κοπέλας που φανερώνουν και την προσπάθειά της να αμυνθεί και να προστατευθεί από τα απανωτά πλήγματα που δέχτηκε από τον δράστη, τα οποία επίσης φανερώνουν την μανία με την οποία της επιτέθηκε.

Στο επίκεντρο το κίνητρο

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με τον χωρισμό του ζευγαριού, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον τερματισμό της σχέσης τους.

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