Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot χτύπησαν και πάλι

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, οι ελληνικοί PATRIOT χτύπησαν και πάλι στη Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιανμπούς, όπου έχουν εγκατασταθεί, αποκρούοντας επίθεση των Χούθι.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ, στις 13:40 σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη επιτυχώς εκτοξεύοντας 2 βλήματα κατά 1 βαλλιστικού πυραύλου και 1 Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος (UAVs).

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.