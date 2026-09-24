Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot χτύπησαν και πάλι

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεπλάκη επιτυχώς, καταρρίπτοντας έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (UAV) την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

EN
Γράφει ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

patriot
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε σε επιτυχή εμπλοκή κατά εναέριων απειλών.
  • Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η ΕΛΔΥΣΑ ενεπλάκη επιτυχώς εκτοξεύοντας 2 βλήματα κατά 1 βαλλιστικού πυραύλου και 1 Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος (UAVs).
  • Η εμπλοκή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, με την ΕΛΔΥΣΑ να συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, οι ελληνικοί PATRIOT χτύπησαν και πάλι στη Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιανμπούς, όπου έχουν εγκατασταθεί, αποκρούοντας επίθεση των Χούθι.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ,  στις 13:40 σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη επιτυχώς εκτοξεύοντας 2 βλήματα κατά 1 βαλλιστικού πυραύλου και 1 Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος (UAVs).
Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ