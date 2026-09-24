Αποστολάκη στον Realfm 97,8: Ο Τσίπρας δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης – Τι είπε για τον στόχο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές

Για την ακρίβεια στα καύσιμα, τον Αλέξη Τσίπρα, τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενo μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε μεταξύ άλλων η βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του Κινήματος, Μιλένα Αποστολάκη, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Σχετικά με το δίλημμα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας «ή εμείς ή κανείς», σχολίασε:

«Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας διαθέτει μηδενική αυτογνωσία. Είναι ο πολιτικός, που είτε από τη θέση του πρώην πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του πρώην αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χάρισε στον κ. Μητσοτάκη δύο διαδοχικούς εκλογικούς θριάμβους. Κατά συνέπεια, η αναβίωση αυτού του μνημονιακού δικομματισμού, τον οποίο παραλλήλως επιχειρεί, είναι το βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας».

Για την αναφορά του κ. Τσίπρα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε την προνομιακή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απάντησε: «Έρχεται να μας σώσει, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας. Θυμίζω τις επιδόσεις του, γιατί η μνήμη είναι νωπή. Είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι βαριές ήττες του κ. Τσίπρα από τον κ. Μητσοτάκη και θα έλεγα ότι εκτός από αμετροέπεια, αντανακλά κάτι πολύ καθοριστικό σε ό,τι αφορά την πορεία του κ. Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έγινε πρωθυπουργός καβαλώντας στο κύμα της οργής και της αγανάκτησης κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας, αλλά για να γίνεις ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και να μην αρκεστείς σε αυτή τη δημαγωγική ξέφρενη πορεία που σου δίνει μια πρωθυπουργία, αλλά μετά την πορεία την ξέρουμε, πρέπει να έχεις μια βασική ποιότητα, να ενώσεις. Να ενώσεις τον λαό, να ενώσεις το έθνος και με όχημα μια παράταξη την οποία συλλογικά θα εκφράσεις, να μπορέσεις να αλλάξεις τη χώρα σου. Ο κ. Τσίπρας δεν διαθέτει κανένα συλλογικό αφήγημα, δεν υπάρχει μια παράταξη από πίσω του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο, παρά ένα εγώ, το οποίο χωρίς βάση και αναιτίως, το προβάλλει ως λύση για τη χώρα».

«Όλη η πρόσφατη πορεία του και οι καταγραφές του δεν προοιωνίζουν καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματισμένος από τις επιδόσεις του. Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν βεβαίως μια σχετικότητα, δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν σήμερα την αληθή βούληση του ελληνικού λαού και μπορεί να λαθεύουν, μπορεί και όχι και θα το δούμε, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό που στις περισσότερες, υπολείπεται από εκείνο το ποσοστό με το οποίο ο κ. Μητσοτάκης τον κέρδισε κατά κράτος το 2017, και που τον ανάγκασε στην πορεία να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ» πρόσθεσε.

«Έχουν ενδιαφέρον οι μεταμορφώσεις του, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ συνετού, μετριοπαθούς κεντρώου ηγέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa και τώρα υπολογίζει έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Golden Visa. Νομίζω ότι όλα αυτά υπηρετούν και πάλι την οικοδόμηση είναι ενός πλαστού προφίλ, όπως πλαστό ήταν το προφίλ με “ένα νόμο και ένα άρθρο”, έτσι τώρα πλαστό εξακολουθεί να είναι αυτό το προφίλ» είπε η κα Αποστολάκη.

«Απόλυτα κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ»

«Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ως βάση μια νέα αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, για τις προτεραιότητες όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσιονομικών στόχων -πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος- αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι υλοποιήσιμες σε βάθος τετραετίας και έχουν ανακοινωθεί όχι πρόσφατα – όπως ξέρετε για αυτές τις προτάσεις δουλεύει ένα επιτελείο επιστημόνων, τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών εδώ και πολλά χρόνια» συνέχισε η κα Αποστολάκη.

«Από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων»

Ερωτηθείσα κατά πόσο εξακολουθεί να είναι εφικτός ο στόχος που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές, με δεδομένο ότι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη θέση, είπε: «Από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του, πράγμα που αποτελεί τον στόχο μας, δηλαδή μια νέα αλλαγή για τη χώρα. Κατά συνέπεια το να πει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ αγωνίζομαι να είμαι δεύτερο, είναι θα έλεγα εντελώς εσωστρεφής στόχος, που αφορά στα δικά μας τα μικρά και όχι τα μεγάλα. Εμείς αγωνιζόμαστε για κάτι που είναι υψιπετές δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι δύσκολο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά επιμένω όμως ότι είναι εφικτό και είναι εφικτό γιατί το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στη μέγγενη αδιανόητων διλημμάτων, δηλαδή από το ή εμείς ή κανείς, το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο από έναν άνθρωπο που έχει στο βιογραφικό του αυτά που έχει ο κ. Τσίπρας, σε ό,τι αφορά την πολιτική του σταδιοδρομία και από την άλλη υπάρχει το άλλο αδιανόητο δίλημμα “ή ο κ. Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν”. Eπειδή λοιπόν το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πράγματι πλειοψηφικό σήμερα και επειδή αντιλαμβάνομαι από την επαφή μου με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ από μια πολύ δύσκολη αφετηρία που εξακολουθεί να είναι αυτή που είναι, δεν είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και να φτάσει εδώ που έφτασε, αναμφισβήτητα σήμερα στη Βουλή είναι το μοναδικό κόμμα με θεσμικότητα, ευθύνη, τεκμηρίωση, στελέχη και πρόγραμμα, που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση».

«Εμείς δεν πάμε να συνεχίσουμε ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης, εμείς πάμε να ανατρέψουμε μια πολιτική που έχει δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ανατραπούν. Το πρώτο, είναι η ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων μέσω της οικονομικής της πολιτικής και το δεύτερο είναι η επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, στη λειτουργία δηλαδή της δημοκρατίας» τόνισε η κα Αποστολάκη.

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, τόνισε:

«Δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τη σύνθεση της επόμενης βουλής. Η ρευστότητα είναι μεγάλη, κόμματα διαλύονται και εξαερώνονται πολλές φορές υπό τη διεύθυνση των προηγούμενων ηγετών τους. Κόμματα τα οποία εμφανίζονταν ως απαστράπτοντες κομήτες, σήμερα φαίνεται ότι εξαϋλώνονται. Οι διαφορές μας με τον κ. Τσίπρα με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τις απόψεις του, με την απόλυτη αναξιοπιστία του, είναι δεδομένες και δεν γίνονται πιο λείες όσο περνάει ο καιρός, αλλά οξύνονται. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί κάτι που συνιστά έναν στόχο υψιπετή δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Αυτή τη στιγμή ο καταιγισμός από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πρώτη θέση για την ώρα δεν έχει ανατραπεί, αλλά έχουμε κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού μήνες ακόμα για τις εκλογές, συν το ότι δεν αποκλείεται οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω, όπως έπεσαν το 2023 όταν το ποσοστό του κ. Τσίπρα το υπολόγιζαν πάνω από το 25%, κοντά στο 30% και τελικά το ποσοστό του ήταν 17%. Αντιλαμβάνεστε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν τα θεμέλια της πολιτικής αλλαγής, της πολιτικής ανατροπής. Είναι υπεύθυνη δύναμη, είναι θεσμική δύναμη, θα συγκροτήσει κυβέρνηση αλλαγής για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων».

Για το πετρέλαιο και τα μέτρα στήριξης

Σχετικά με το πετρέλαιο, η κα Αποστολάκη έκανε λόγο για καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μέτρων στήριξης και υπογράμμισε: «Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό, δεν είναι πρόβλημα. Είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των έμμεσων κυρίως φόρων, των φορολογικών εσόδων, είναι γι’ αυτόν εργαλείο να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή pass μια ελάχιστη υποδιαίρεση. Δείτε τι έγινε με την επιδότηση που έκανε με τα 15 λεπτά που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 9%».

«Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή επειδή η κρίση φαίνεται ότι θα είναι έντονη, χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ, η οποία θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Ο ΕΦΚ πρέπει να μειωθεί και σε αντίθεση με όσα προσπάθησαν να πουν, δεν χρειάζεται καμία άδεια, καμία διαπραγμάτευση. Υπάρχει ελάχιστο όριο, το οποίο εμείς το ξεπερνάμε. Το ελάχιστο αυτό όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα βενζίνης. Στην πατρίδα μας όταν βάζουμε βενζίνη πληρώνουμε 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, σχεδόν διπλάσιο. Άρα πρώτον, περιορισμένη μείωση του ΕΦΚ, για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες και τρίτον, μια επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων» πρόσθεσε η κα Αποστολάκη

«Το 2019 η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 21,3 δισ. περισσότερα από τα εισοδήματα της εργασίας. Το 2024, πέντε χρόνια μετά, δηλαδή στην κυβέρνηση των αρίστων, η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 36,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το εισόδημα της εργασίας. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 70%. Είναι ο πυρήνας της ραγδαίας άσκησης των ανισοτήτων. Αυτή η συνέργεια των μέτρων θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας χθες. Το κόστο 40 λίτρων βενζίνης στην Ελλάδα, αντιστοιχεί στο 5% των μέσων μηνιαίων αποδοχών μιας οικογένειας. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ευρώπη των 27» κατέληξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.