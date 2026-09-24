Νεκρός 64χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα – Συγκρούστηκαν δύο μηχανές

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Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου με εμπλοκή δύο μηχανών, που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στην Καβάλα, στο ύψος του Χαλκερού.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης, όταν οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 64χρονος οδηγός της πρώτης μοτοσικλέτας και να τραυματιστεί ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής, σύμφωνα με το kavalapost.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τους δύο οδηγούς. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.