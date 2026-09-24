Νεκρός 64χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα – Συγκρούστηκαν δύο μηχανές

Θανατηφόρο τροχαίο με δύο εμπλεκόμενες μοτοσικλέτες συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στην Καβάλα, στην Εθνική Οδό Καβάλας-Ξάνθης, με απολογισμό έναν νεκρό και έναν τραυματία. Ο 64χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ ο 51χρονος οδηγός της άλλης τραυματίστηκε, μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας νεκρός 64χρονος και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με εμπλοκή δύο μηχανών, που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στην Καβάλα.
  • Η σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 64χρονος οδηγός και να τραυματιστεί ο 51χρονος της δεύτερης μηχανής.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

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Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου με εμπλοκή δύο μηχανών, που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (23/9) στην Καβάλα, στο ύψος του Χαλκερού.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης, όταν οι δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 64χρονος οδηγός της πρώτης μοτοσικλέτας και να τραυματιστεί ο 51χρονος οδηγός της δεύτερης μηχανής, σύμφωνα με το kavalapost.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τους δύο οδηγούς. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

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