Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Να αποσυρθεί το άρθρο 74 για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 74 του νομοσχεδίου που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη προς τον υπουργό, είπε: «Είναι ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος του Δημοσίου. Νομίζετε κ. Σχοινά ότι μπορείτε να το καλύψετε παριστάνοντας τον τεχνοκράτη; Επιχειρείτε την αμνήστευση και την συγκάλυψη. Ζητάμε από τα κόμματα που έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών να καταθέσουν πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας».

«Κάποιοι έχουν συμφωνήσει από τώρα την συγκυβέρνηση»

Αιχμές άφησε και κατά πολιτικών κομμάτων, που, όπως είπε, έχουν ήδη συμφωνήσει για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. «Κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι, ήδη από τώρα, την συγκυβέρνηση που όμως δεν θα τους βγει γιατί και εσείς και αυτοί θα καταποντιστείτε», τόνισε χαρακτηριστικά.