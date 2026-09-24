Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Να αποσυρθεί το άρθρο 74 για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε στη Βουλή την απόσυρση του άρθρου 74 του νομοσχεδίου για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε επίσης αιχμές κατά πολιτικών κομμάτων, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη συμφωνήσει για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

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Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 74 του νομοσχεδίου για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την ομιλία της στην Βουλή.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι το άρθρο είναι «ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος του Δημοσίου», προσθέτοντας ότι επιχειρείται «η αμνήστευση και η συγκάλυψη».
  • Άφησε αιχμές και κατά πολιτικών κομμάτων, λέγοντας ότι «Κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι, ήδη από τώρα, την συγκυβέρνηση».

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Την απόσυρση του επίμαχου άρθρου 74 του νομοσχεδίου που αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία της στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη προς τον υπουργό, είπε: «Είναι ειδικό τέχνασμα σε εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος του Δημοσίου. Νομίζετε κ. Σχοινά ότι μπορείτε να το καλύψετε παριστάνοντας τον τεχνοκράτη; Επιχειρείτε την αμνήστευση και την συγκάλυψη. Ζητάμε από τα κόμματα που έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών να καταθέσουν πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας».

«Κάποιοι έχουν συμφωνήσει από τώρα την συγκυβέρνηση»

Αιχμές άφησε και κατά πολιτικών κομμάτων, που, όπως είπε, έχουν ήδη συμφωνήσει για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. «Κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι, ήδη από τώρα, την συγκυβέρνηση που όμως δεν θα τους βγει γιατί και εσείς και αυτοί θα καταποντιστείτε», τόνισε χαρακτηριστικά.

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