Βελόπουλος: Οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των κομμάτων έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να καταστραφεί η αλιεία – Δολοφονήσατε την ελληνική ελιά

«Δυστυχώς, όλοι οι υπουργοί, όλων των κομμάτων, που πέρασαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έκαναν τα αδύνατα δυνατά ώστε να καταστραφεί η αλιεία. Για χιλιάδες χρόνια η Ελλάδα ζούσε από τη θάλασσα. Οι ψαράδες μας έτρεφαν ολόκληρα νησιά, στήριζαν το εμπόριό μας, έχτισαν την ταυτότητά μας. Σήμερα τα καΐκια τους μένουν άδεια, τα δίχτυα τους στεγνά. Οι Έλληνες απαγορεύεται να ψαρεύουν, οι ξένοι όχι», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στη Βουλή, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις».

Παράλληλα, ανέφερε για το ίδιο θέμα ότι «οι βιομηχανικές τράτες ξένων παίρνουν χιλιάδες τόνους και μας τους πουλούν ξανά. Η Ελλάδα, ένα ναυτικό έθνος, τώρα εισάγει ψάρια από χώρες που ψαρεύουν στα δικά μας νερά. Αυτό κάνατε. Μία αλιεία ενταγμένη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης», ενώ εξέφρασε την έκπληξή του γιατί «σε 77 άρθρα δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για την παράνομη αλιεία των ξένων, ιδίως των τουρκικών σκαφών, στο Αιγαίο. Και κανείς δεν μιλά γι’ αυτό. Το άρθρο 16 τιμωρεί τους Έλληνες που εργάζονται σε ξένα σκάφη. Για τα ξένα σκάφη που ψαρεύουν στα δικά μας νερά όμως, σιωπάτε».

Ισχυρίστηκε ακόμη για το θέμα της αλιείας ότι «κάνατε και το χειρότερο για τους ψαράδες: αντί να ψαρεύουν ψάρια, τους αναγκάζετε να περισυλλέξουν και να επιβιβάσουν στα καταστρώματά τους δεκάδες λαθρομετανάστες, μετατρέποντας ουσιαστικά τα αλιευτικά σκάφη σε επιβατηγά διάσωσης. Τους επιτάσσετε τα σκάφη τους. Επίσης, το σύστημα μοριοδότησης προβλέπει ότι όποιος ψαράς υποπέσει σε παραβάσεις μέσω του συστήματος ζύγισης θα του επιβάλλονται μόρια από το 9 έως 12 ανά παράβαση. Στα 90 μόρια ο επαγγελματίας ψαράς χάνει την άδειά του. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο με τα μόρια στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες και στα διυλιστήρια; Εμείς θα κάνουμε μία πρόταση για την αλιεία: Να συλλαμβάνονται αμέσως όσοι ψαρεύουν στο Αιγαίο σε μη αλιευτικές περιόδους, που ορίζει η ΕΕ».

Ακολούθως, ο κ. Βελόπουλος έκανε ειδική αναφορά στο θέμα των ελέγχων στο εισαγόμενο μέλι, σημειώνοντας ότι «η Ελληνική Λύση εδώ και χρόνια ζητά να γίνεται έλεγχος στο νοθευμένο εισαγόμενο μέλι, αλλά τα πρόστιμα των 10.000 ευρώ και ο αποκλεισμός από τις ενισχύσεις και τον ΕΛΓΑ, πέφτουν στις πλάτες του Έλληνα μελισσοκόμου. Πού είναι οι έλεγχοι στα σύνορα για το ρουμανικό, τουρκικό, βουλγαρικό νοθευμένο μέλι;».

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, υποστήριξε ότι «τους θανατώσατε. Σύμφωνα με την απάντηση του επιτρόπου, η ΕΕ προβλέπει αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, αλλά η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα. Στο μεταξύ οι αποζημιώσεις είναι στα 160 ευρώ ανά ζώο και 118 για ζώα άνω των 5 ετών. Την ίδια ώρα η αντικατάστασή τους κοστίζει πάνω από 300 ευρώ».

Σχετικά με τους εμβολιασμούς των ζώων αναρωτήθηκε: «Γιατί δεν ζητήθηκαν εμβόλια και κονδύλια; Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει φέτα; Όλες οι ποσότητες θα εξαχθούν. Σας τα έλεγα. Δεν παράγουμε. Η φέτα θα φθάσει τα 30 ευρώ το κιλό».

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε και στο θέμα των ελαιοπαραγωγών, ισχυριζόμενος: «Υπογράψατε την MERCOSUR και δολοφονήσατε την ελληνική ελιά. Οι ελληνικές ελιές, που είναι εξαγώγιμο προϊόν, θα πληρώνουν δασμό 12,8%, ενώ οι ελιές από Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή δεν θα πληρώνουν δασμό. Καταστρέφετε και τους ελαιοπαραγωγούς».

Σχολιάζοντας το θέμα της ενέργειας, υποστήριξε, μεταξύ άλλων: «Επειδή ρωτάτε πού θα βρούμε τα λεφτά για την ενέργεια. Η έλλειψη αποθήκευσης ρεύματος στοιχίζει στον Έλληνα καταναλωτή 1,5 δισ. το χρόνο, δηλαδή 4,5 δισ. στα 3 χρόνια. Στέλνουμε το ρεύμα στην Βουλγαρία τζάμπα, το αγοράζουν οι πάροχοι φθηνά από την Βουλγαρία και το πουλούν ακριβά στην Ελλάδα. Σας καλώ να κάνετε κάτι γιατί θα πεινάσει ο κόσμος. Το ίδιο γίνεται και με το φυσικό αέριο από την Ρωσία. Έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και εσείς το αγοράζετε ως δήθεν τουρκικό. Κλείσατε τους λιγνίτες και πάτε να καταστρέψετε και τα συστήματα ψύξης. Και δεν σκέφτεστε ότι αν συμβεί κάτι με την Τουρκία, από πού θα παίρνουμε ενέργεια».

Σχετικά με το θέμα των εκλογών ο κ. Βελόπουλος τόνισε: «Ο κ. Λιβάνιος στέλνει τις καταγγελίες μας για την SINGULAR LOGIC στην δικαιοσύνη. Έχουμε επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφορικά με την επιστολική ψήφο, που προειδοποιεί για την ασφάλεια της ψήφου, την εμπιστοσύνη των εκλογέων και των κομμάτων, το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και την ταυτοποίηση των αποδήμων. Οι εκλογές είναι ο στυλοβάτης της δημοκρατίας».

Ακόμη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ρώτησε «εάν η Εισαγγελία της Ευρώπης ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα έρευνα στην ίδια την ΑΑΔΕ, για τη νομιμότητα των ενισχύσεων σε βοσκοτόπους για το 2025», ενώ, καταλήγοντας άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή, όπως είπε, παρέστη στα εγκαίνια κλινικής στα νότια προάστια, η οποία διαφήμιζε θεραπείες που απαγορεύονται από τον ΕΟΦ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ