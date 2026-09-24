Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί η κυβερνητική ρύθμιση – πρόκληση που «βγάζει λάδι» αυτούς που έκλεψαν το βιός των αγροτών

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ζητεί την απόσυρση των άρθρων 74 και 71 των κυβερνητικών ρυθμίσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις, χαρακτηρίζοντάς τις πρόκληση. Υποστηρίζει ότι η ρύθμιση επιχειρεί να καλύψει όσους έκλεψαν το βιός των αγροτών και εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζητεί την απόσυρση των «απαράδεκτων» άρθρων 74 και 71, που αφορούν τις κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
  • Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι «η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση… είναι μια ρύθμιση – πρόκληση για το σύνολο του ελληνικού λαού». Επιχειρεί «να “βγάλει λάδι” τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτήδειους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».
  • «Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισ. ευρώ που στερήθηκαν οι πραγματικοί παραγωγοί να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες». Ζητά επίσης «να υπερψηφιστεί εδώ και τώρα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης και την ακύρωση όλων των ποινών των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις».

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Την απόσυρση των «απαράδεκτων» άρθρων 74 και 71 ζητεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του σχετικά με τις κυβερνητικές ρυθμίσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Όπως υπογραμμίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σε δήλωσή του, «η ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή, είναι μια ρύθμιση – πρόκληση για το σύνολο του ελληνικού λαού. Επιχειρεί απροκάλυπτα να “βγάλει λάδι” τα διάφορα γαλάζια λαμόγια και τους επιτήδειους που έφαγαν εκατομμύρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού πρώτα έκανε τα πάντα προκειμένου να μείνουν στο απυρόβλητο οι δικοί της υπουργοί. Η κυβέρνηση τώρα πάει να καλύψει και όλους όσοι έκλεψαν το βιός των αγροτών όλα αυτά τα χρόνια».

«Το ΚΚΕ απαιτεί την απόσυρση των απαράδεκτων άρθρων 74 και 71. Τα πάνω από 1 δισ. ευρώ που στερήθηκαν οι πραγματικοί παραγωγοί να δοθούν τώρα στους βιοπαλαιστές αγρότες. Να υπερψηφιστεί εδώ και τώρα η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης και την ακύρωση όλων των ποινών των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις», συμπληρώνει ο κ. Κουτσούμπας.

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