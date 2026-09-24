Θάσος: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τις φυτείες κάνναβης σε δασική έκταση – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τρίτος

Δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των φυτειών κάνναβης στη Θάσο προφυλακίστηκαν, ενώ ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας που οδήγησε στον εντοπισμό των καλλιεργειών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της καλλιέργειας των φυτειών κάνναβης στη Θάσο κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο τρίτος εμπλεκόμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
  • Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, με τις δύο οργανωμένες φυτείες να εντοπίζονται σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή με τη χρήση drones.
  • Στην επιχείρηση εκριζώθηκαν συνολικά 28 δενδρύλλια κάνναβης από τις δύο φυτείες, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 6,5 κιλά κάνναβης σε διαδικασία αποξήρανσης και άλλες ποσότητες.

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Αφότου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών, δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της καλλιέργειας των φυτειών κάνναβης στη Θάσο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Πρόκειται για έναν Έλληνα, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Θάσου, και αρνείται τις κατηγορίες, και έναν συγκατηγορούμενό του, αλβανικής καταγωγής. Ο τρίτος εμπλεκόμενος, επίσης Έλληνας, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική σελίδα Kavala News, η υπόθεση εξιχνιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας. Οι δύο οργανωμένες φυτείες εντοπίστηκαν σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή με τη χρήση drones, της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών «THOR», του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Στην πρώτη περιοχή εκριζώθηκαν 10 δενδρύλλια κάνναβης ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 6,5 κιλά κάνναβης σε διαδικασία αποξήρανσης, 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και δύο ζυγαριές ακριβείας. Στη δεύτερη φυτεία, εκριζώθηκαν ακόμη 18 δενδρύλλια.

Παράλληλα, σε διαφορετική περιοχή της Θάσου, εντοπίστηκε ο τρίτος άνδρας. Στην αυλή και την κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε δενδρύλλια κάνναβης, 240 γραμμάρια αποξηραμένων φύλλων και μία ζυγαριά ακριβείας.

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