Λαμία: Προσποιήθηκε τον αστυνομικό και άρπαξε 80.000 ευρώ από 90χρονο

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Μία καλοστημένη και οργανωμένη τηλεφωνική απάτη, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) στη Λαμία, με θύμα έναν 90χρονο συνταξιούχο, από τον οποίο οι επιτήδειοι, κατάφεραν να αποσπάσουν μια ολόκληρη περιουσία που αγγίζει τα 80.000 ευρώ!

Οι δράστες του έστησαν παγίδα σε δύο διαδοχικές φάσεις, εκμεταλλευόμενοι τόσο τον τρόμο όσο και το αίσθημα ευθύνης, του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Lamia report, αρχικά, ο 90χρονος δέχτηκε κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος σε έντονο και άκρως επιθετικό ύφος, άρχισε να τον εκβιάζει και να τον απειλεί ευθέως ότι θα του κάνει κακό και θα τον σκοτώσει, εάν δεν του παραδώσει άμεσα χρηματικό ποσό.

Πριν προλάβει ο ηλικιωμένος να συνέλθει από το σοκ, χτύπησε ξανά το τηλέφωνο. Αυτή τη φορά, στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Ο «μαϊμού» αστυνομικός καθησύχασε το θύμα, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι οι αρχές παρακολουθούν τη γραμμή, γνωρίζουν ήδη για τις απειλές και ζήτησε τη βοήθειά του ώστε να στήσουν παγίδα στον εκβιαστή και να τον συλλάβουν επ’ αυτοφώρω.

«Όσα περισσότερα βάλεις, τόσο μεγαλύτερη ποινή θα φάει»

Με απόλυτη πειθώ, ο απατεώνας έπεισε τον 90χρονο, να συγκεντρώσει ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι. Χρησιμοποίησε μάλιστα το επιχείρημα ότι «όσα περισσότερα χρήματα και τιμαλφή βρεθούν επάνω του κατά την επ’ αυτοφώρω σύλληψη, τόσο μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης θα του επιβληθεί στο δικαστήριο».

Πεπεισμένος ότι συνδράμει το έργο των Αρχών, ο ηλικιωμένος έβαλε σε μία σακούλα χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα αξίας, με τη λεία να υπολογίζεται συνολικά στα 80.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα, ο «εισπράκτορας» εμφανίστηκε στην οικία του, παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

Αναζητήσεις από την Ασφάλεια – Επιτακτική η ανάγκη για κακουργηματικές διώξεις

Όταν ο 90χρονος αντιλήφθηκε την απάτη, ειδοποίησε την Αστυνομία, δίνοντας αναλυτική περιγραφή του άνδρα, που παρέλαβε τα κλοπιμαία. Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αναζητώντας στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Όπως επισημαίνουν έμπειροι αξιωματικοί, σεσημασμένοι κακοποιοί και γνώριμοι των Aρχών, έχουν «εγκαταλείψει» τις παραδοσιακές κλοπές και διαρρήξεις, στρεφόμενοι μαζικά στις τηλεφωνικές απάτες, καθώς αποκομίζουν τεράστια οικονομικά οφέλη, χωρίς να ρισκάρουν άμεσα να τιμωρηθούν με βαριές ποινές κακουργήματος.