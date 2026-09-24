Τραγωδία στο Μπαλί: Πατέρας στραγγάλισε τα 2 παιδιά του και αυτοκτόνησε – Το σπαρακτικό «σταμάτα μπαμπά» της 4χρονης

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Αποτροπιασμό προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε στο Μπαλί, όπου ένας 56χρονος Αυστραλός έδωσε βίαιο τέλος στη ζωή των δύο ανήλικων παιδιών του προτού αυτοκτονήσει, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό απόλυτου τρόμου που καταγράφηκε σε ένα σπαρακτικό τελευταίο τηλεφώνημα.

Το σπαρακτικό τηλεφώνημα και η αποκάλυψη

Ο 56χρονος Ντέιμιεν Τζον Σο εντοπίστηκε νεκρός μαζί με τα δύο μικρά παιδιά του στο Μπαλί, σε μια ξεκάθαρη υπόθεση δολοφονίας και αυτοκτονίας.

Της τραγωδίας είχε προηγηθεί μια ανατριχιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγό του, κατά τη διάρκεια της οποίας ακουγόταν η 4χρονη κόρη του να ουρλιάζει έντρομη: «σταμάτα μπαμπά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 13 Σεπτεμβρίου ο Σο στραγγάλισε τον 6χρονο γιο του και την 4χρονη κόρη του και στη συνέχεια απαγχονίστηκε μέσα στο μπανγκαλόου τους, στην περιοχή Κούτα.



Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν για ταξίδι στην Τζακάρτα κάλεσε έναν γείτονα για να ελέγξει την οικογένειά της, αφού άκουσε την τρομοκρατημένη κόρη της να κλαίει, όπως μεταδίδει η εφημερίδα The West Australian.

Οι κάτοικοι του τροπικού παραδείσου βρήκαν τον Σο κρεμασμένο από ένα σχοινί, ενώ τα αψύχωτα σώματα των παιδιών του ήταν τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) αποκάλυψε μια εφιαλτική αλληλουχία γεγονότων: ο γιος ακούγεται να ουρλιάζει μέσα από το μπανγκαλόου, ενώ η τρομοκρατημένη κόρη τρέχει προς τα έξω, πριν ο Σο τη σύρει ξανά στο εσωτερικό, σύμφωνα με δηλώσεις των αρχών που επικαλείται το Bali Eyewitness News.

Ο αξιωματούχος της αστυνομίας της πόλης Ντενπασάρ, Ι Γκέντε Άντι Σαπούτρα Τζάγια, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Η αστυνομία της Κούτα έχει μιλήσει με τη σύζυγo του θύματος, αλλά η πρόοδος ήταν περιορισμένη καθώς η ίδια παραμένει σε βαθύ σοκ και πένθος».

Η οικογένεια και οι προσωπικές απώλειες

Ο γάμος του ζευγαριού αντιμετώπιζε προβλήματα για χρόνια, ενώ η σύζυγος του Σο είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι είχε φύγει για το σπίτι των γονιών της δύο εβδομάδες πριν από τους θανάτους.

Γείτονες στην πόλη καταγωγής του Σο, το Περθ, όπου η οικογένεια ζούσε προηγουμένως, την περιέγραψαν ως μια «κλειστή» αλλά ήσυχη οικογένεια, σύμφωνα με την εφημερίδα The Australian.

Ωστόσο, η ζωή του Σο ήταν σημαδεμένη από διαδοχικές απώλειες. Έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 15 ετών, στη συνέχεια έναν αδελφό, ενώ η μητέρα του απεβίωσε πρόσφατα από ασθένεια, όπως ανέφεραν πηγές προσκείμενες στην οικογένεια.

Ένας γείτονας δήλωσε στην εφημερίδα The Australian: «Ήταν πολύ κλειστός άνθρωπος αλλά δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα, ανταλλάσσαμε πάντα τυπικές φιλοφρονήσεις».

Ο Σο είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία. Η σύζυγός του είχε παρεμβει σώζοντάς τον, ωστόσο η οικογένεια δεν είχε αναζητήσει ψυχιατρική υποστήριξη, σύμφωνα με την αστυνομία.