Προκαλεί το τουρκικό υπ. Άμυνας: «Καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» – Αυστηρή προειδοποίηση σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ

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Σε αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας (MSB), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία «μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Τύπου που πραγματοποιήθηκε πάνω στο ελικοπτεροφόρο «TCG Anadolu» στα ανοιχτά του Ακσάζ, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, αναφέρθηκε εκτενώς στο σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών, τη στρατιωτική δραστηριότητα στην Κύπρο, αλλά και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

«Μπλόκο» στο ηλεκτρικό καλώδιο

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο που στοχεύει στη διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το τουρκικό ΥΠΑΜ διαμήνυσε ότι «οποιαδήποτε εργασία στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Άγκυρα».

Η Τουρκία επικαλείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο καθώς και τα όρια υφαλοκρηπίδας που κατέθεσε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με την τουρκική ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, αγωγών ή οι επιστημονικές έρευνες οφείλουν να συντονίζονται εκ των προτέρων με την ίδια.

Το τουρκικό υπουργείο υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να επιτραπούν ενέργειες που παραβλέπουν «τα τουρκικά συμφέροντα» και πως η χώρα «θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματά της» ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αιτιάσεις για τον εξοπλισμό των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Αναφορικά με τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά, η Άγκυρα επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της περί αποστρατιωτικοποίησης.

Το τουρκικό ΥΠΑΜ ισχυρίστηκε ότι το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ρυθμίζεται σαφώς από τις Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947).

Σύμφωνα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς, οι εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι δηλώσεις που αποσκοπούν στη νομιμοποίησή τους δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη νομική κατάσταση.

Η Άγκυρα κάλεσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, δηλώνοντας παράλληλα πως η διάθεση για διάλογο δεν σημαίνει υποχώρηση από τα τουρκικά συμφέροντα.

Στο στόχαστρο οι στρατιωτικές κινήσεις στην Κύπρο

Στο μέτωπο της Κύπρου, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις στρατιωτικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η τουρκική πλευρά ισχυρίστηκε ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της Λευκωσίας και οι στρατιωτικές συνεργασίες με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά την ισορροπία και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί.

Παράλληλα, απορρίφθηκαν οι εκτιμήσεις ότι τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν συνιστούν απειλή για τους Τουρκοκύπριους, με την Άγκυρα να δηλώνει ότι ως «εγγυήτρια δύναμη» θα λάβει όλα τα «απαραίτητα μέτρα» σε συνεργασία με τις αρχές του ψευδοκράτους.

Καταγγελίες κατά του Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Ζεκί Ακτούρκ κάλυψε μια σειρά από επιπλέον θέματα της επικαιρότητας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τον Νότιο Λίβανο και τη Συρία ως συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια.

Επιπλέον, η Άγκυρα προέβη σε αναφορές για την Άλωση της Τριπολιτσάς το 1821, υποστηρίζοντας ότι έλαβαν χώρα σφαγές μουσουλμανικού πληθυσμού στην Πελοπόννησο.

Τέλος, ανακοινώθηκε η διοργάνωση της συνάντησης AWAG του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, η διεξαγωγή του ΝΑΤΟ EDGE στη Σμύρνη το Νοέμβριο, καθώς και ναυτική παρέλαση στον Βόσπορο στις 27 Σεπτεμβρίου για την επέτειο της Ναυμαχίας της Πρέβεζας.