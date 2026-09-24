Ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος: Γιατί καθυστερεί η εφαρμογή τους και τι μπορεί να αλλάξει

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Καθυστερεί και άλλο η ένταξη των ευέλικτων τιμολογίων ρεύματος στην «παλέτα» της αγοράς (των πράσινων, των μπλε, των πορτοκαλί και των κίτρινων τιμολογίων).

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr, δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά τέλος Ιουλίου τα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος στα προγράμματα που διαθέτουν οι πάροχοι, όπως αναμένονταν και αυτό, διότι έχει κατατεθεί προς ψήφιση η ενσωμάτωση μιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας που έχει κάποια διαφοροποίηση ως προς τους ορισμούς.

Τι μπορεί να αλλάξει

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