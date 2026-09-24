Ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος: Γιατί καθυστερεί η εφαρμογή τους και τι μπορεί να αλλάξει

Καθυστερεί περαιτέρω η ένταξη των ευέλικτων τιμολογίων ρεύματος στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων, μπλε, πορτοκαλί και κίτρινων. Αυτό οφείλεται στην κατάθεση προς ψήφιση μιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας που παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τους ορισμούς.

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Οικονομία

τιμολόγια
Πηγή ΦΩΤΟ: https://www.magnific.com/
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθυστερεί και άλλο η ένταξη των ευέλικτων τιμολογίων ρεύματος στην «παλέτα» της αγοράς (των πράσινων, των μπλε, των πορτοκαλί και των κίτρινων τιμολογίων).
  • Δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά τέλος Ιουλίου τα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος στα προγράμματα που διαθέτουν οι πάροχοι, όπως αναμένονταν.
  • Αυτό οφείλεται στην κατάθεση προς ψήφιση μιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας που έχει κάποια διαφοροποίηση ως προς τους ορισμούς.

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Καθυστερεί και άλλο η ένταξη των ευέλικτων τιμολογίων ρεύματος στην «παλέτα» της αγοράς (των πράσινων, των μπλε, των πορτοκαλί και των κίτρινων τιμολογίων).

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Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr, δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά τέλος Ιουλίου τα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος στα προγράμματα που διαθέτουν οι πάροχοι, όπως αναμένονταν και αυτό, διότι έχει κατατεθεί προς ψήφιση η ενσωμάτωση μιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας που έχει κάποια διαφοροποίηση ως προς τους ορισμούς.

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Τι μπορεί να αλλάξει

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