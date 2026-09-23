Ρεύμα και θέρμανση: Πόσα παραπάνω χρήματα θα δώσετε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε σχέση με πέρυσι – Αναλυτικά παραδείγματα

Τα νοικοκυριά αναμένεται να πληρώσουν περισσότερα για τον λογαριασμό ρεύματος και τα καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης) τον Οκτώβριο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς οι τιμές βαίνουν συνεχώς σε ανοδικά επίπεδα. Η χονδρική τιμή του ρεύματος σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, ανέρχεται στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,197 ευρώ το λίτρο.

EN
Γράφει η
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

χρήματα - ευρώ - κομπιουτεράκι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αναμένεται να βάλουν τα νοικοκυριά για τον λογαριασμό ρεύματος και τα καύσιμα τον Οκτώβριο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς οι τιμές βαίνουν συνεχώς σε ανοδικά επίπεδα.
  • Η τιμή χονδρικής του ρεύματος στη χώρα μας μπορεί να έπεσε σήμερα κάτω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ωστόσο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα.
  • Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, καθώς διαμορφώνεται στα 2,197 ευρώ το λίτρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αναμένεται να βάλουν τα νοικοκυριά για τον λογαριασμό ρεύματος και τα καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης) τον Οκτώβριο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς οι τιμές βαίνουν συνεχώς σε ανοδικά επίπεδα.

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (23/9) στην Αθήνα και σε 13 περιοχές της Αττικής

Της Κατερίνας Φεσσά

Η τιμή χονδρικής του ρεύματος στη χώρα μας μπορεί να έπεσε σήμερα κάτω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ωστόσο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η χονδρική ρεύματος  ανέρχεται σήμερα στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα καταγράφοντας μια πτώση της τάξεως του 27% από 211,76 ευρώ που ήταν χθες, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου.

Ιαπωνία: Τέσσερις νεκροί από τον τυφώνα Ντουζουάν – Κατολισθήσεις, 50.000 χωρίς ρεύμα και εκατοντάδες ακυρωμένες πτήσεις

Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, καθώς διαμορφώνεται στα 2,197 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του.

 

Τροχαίο έξω από τη Λαμία: Αυτοκίνητο ανατράπηκε στην παλαιά εθνική οδό, στο ρεύμα προς Δομοκό – ΦΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ