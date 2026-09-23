Ρεύμα και θέρμανση: Πόσα παραπάνω χρήματα θα δώσετε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο σε σχέση με πέρυσι – Αναλυτικά παραδείγματα

Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αναμένεται να βάλουν τα νοικοκυριά για τον λογαριασμό ρεύματος και τα καύσιμα (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης) τον Οκτώβριο του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς οι τιμές βαίνουν συνεχώς σε ανοδικά επίπεδα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η τιμή χονδρικής του ρεύματος στη χώρα μας μπορεί να έπεσε σήμερα κάτω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ωστόσο εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η χονδρική ρεύματος ανέρχεται σήμερα στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα καταγράφοντας μια πτώση της τάξεως του 27% από 211,76 ευρώ που ήταν χθες, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου.

Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, καθώς διαμορφώνεται στα 2,197 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του.

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