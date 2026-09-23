Κηφισός: Συνεχίζεται η έρευνα για την παράνομη ρίψη επικίνδυνων αποβλήτων σε φρεάτιο – Οι συλλήψεις και η ανακοίνωση της «Μπισκότα Παπαδοπούλου»

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την παράνομη απόρριψη λυμάτων στον Κηφισό, υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, βυτιοφόρα ιδιωτικής εταιρείας παραλάμβαναν απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και από κρατικό νοσοκομείο, με σκοπό να τα μεταφέρουν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αντί όμως για τον προβλεπόμενο προορισμό, φέρεται να τα άδειαζαν σε φρεάτιο στο χώρο πρατηρίου καυσίμων.

Οι αστυνομικές Αρχές είχαν πληροφορίες εδώ και περίπου έναν μήνα ότι βυτιοφόρα της συγκεκριμένης εταιρείας διοχέτευαν επικίνδυνα απόβλητα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Για τον έλεγχο της υπόθεσης ζητήθηκε και η συνδρομή των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οι οποίοι έλαβαν δείγματα από το σημείο.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος αγωγός κατέληγε στην κοίτη του Κηφισού, με αποτέλεσμα τα απόβλητα να διοχετεύονται στον ποταμό και στη συνέχεια στη θάλασσα.

Χθες (22/9/2026) το πρωί, οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του βυτιοφόρου, επενέβησαν την ώρα που το όχημα, είχε μεταφέρει απόβλητα από τη γνωστή βιομηχανία μπισκότων «Παπαδοπούλου» και ξεκινούσε να τα αδειάζει στο φρεάτιο.

Στο σημείο, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν σταθμεύσει και άλλα οχήματα, ώστε να μην είναι ορατή η διαδικασία. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωλήνα που συνέδεε το βυτιοφόρο με το φρεάτιο, μέσω του οποίου διοχετεύονταν τα απόβλητα στον αγωγό.

Στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στη λήψη δειγμάτων και στον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου, καθώς και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της δραστηριότητας, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες η πρακτική φέρεται να ακολουθούνταν τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα.

Η ανακοίνωση της βιομηχανίας “Μπισκότα Παπαδοπούλου”

Σε ανακοίνωσή της, η βιομηχανία “Μπισκότα Παπαδοπούλου” από την οποία παραλήφθηκαν τα απόβλητα χθες το πρωί διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο βυτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της.

Όπως αναφέρει, η μεταφορά των αποβλήτων είχε ανατεθεί, μέσω σύμβασης, σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει την παραλαβή τους από το εργοστάσιο και τη μεταφορά τους σε άλλο χώρο.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί και εάν οι εταιρείες και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είχαν αναθέσει τη μεταφορά των αποβλήτων γνώριζαν τον τελικό προορισμό τους.