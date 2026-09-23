Καλαμάτα: Πυροβολισμοί το πρωί στο κέντρο της πόλης – Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον δράστη

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Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (23/9) στην Καλαμάτα, όταν ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, περίπου στις 7:50, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προς την οδό Ξενοφώντος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άγνωστο άτομο φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε, καθώς και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πληροφορίες αναζητούν οι Αρχές

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, στο πλαίσιο της διερεύνησης, γυναίκα που εργάζεται σε περίπτερο κοντά σημείο, κλήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας προκειμένου να δώσει πληροφορίες στις Αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για προσαγωγή ή σύλληψη.