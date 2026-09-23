Τσίπρας: Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019 – Τελικά στη ΔΕΘ τίναξα την μπάνκα στον αέρα ή ήμουν τσιφούτης;

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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, την ακρίβεια στα καύσιμα και το φυσικό αέριο εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Σύγχυση στην κυβέρνηση και καθυστερήσεις στην ενέργεια

Ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε αρχικά στις αντιφατικές τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών γύρω από τις δυνατότητες παρέμβασης στις τιμές των καυσίμων, σχολιάζοντας:

«Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεννοηθούν μεταξύ τους, τουλάχιστον». Όπως υποστήριξε, η πίεση στις τιμές της ενέργειας ήταν απόλυτα αναμενόμενη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου:

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια. Στα Στενά του Ορμούζ ξεκίνησε τον Φλεβάρη. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στον λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις;»

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη παραμένει εγκλωβισμένη στην εξάρτηση από το φυσικό αέριο, με ορατό τον κίνδυνο νέων αυξήσεων τον χειμώνα. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, τόνισε πως ο πρωθυπουργός δεν παρουσίασε ουσιαστικά μέτρα, ενώ για το πλαφόν των 1,75 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης υπογράμμισε ότι πρόκειται για το ίδιο όριο με πέρυσι τον Απρίλιο, το οποίο όμως είναι σχεδόν 50% υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και η μείωση των φόρων

Στη συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός εστίασε στα περιθώρια παρέμβασης που υπάρχουν, στρέφοντας τα πυρά του στα κέρδη του ενεργειακού τομέα:

«Τα διυλιστήρια, τα δύο στη χώρα μας, είχαν έκτακτα κέρδη τον προηγούμενο εξάμηνο. Έφτασαν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,998 στο εξάμηνο, δισεκατομμύρια κέρδη, τα δύο διυλιστήρια».

Επισημαίνοντας ότι ο μέσος όρος των κερδών τους ήταν στο 1%, σημείωσε πως άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε έκτακτες φορολογήσεις:

«Λέμε για εισφορά 1% οταν η αξία της περιουσίας αποδίδει 5-6% τον χρόνο».

Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική τακτική γύρω από το κόστος των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης:

«Θα εξαντληθούμε στην κοστολόγηση στο τέλος. Διότι το να κοστολογεί η κυβέρνηση τα προγράμματα των άλλων είναι πολύ καλή, αλλά να κοστολογήσει πόσα θα είναι τα υπερκέρδη και να δει τι θα κάνει με αυτό το θέμα, δεν μπορεί».

Αναφορικά με τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), παραδέχθηκε την ύπαρξη δημοσιονομικού κόστους:

«Η κοστολόγηση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Τα άλλα δύο έχουν. Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος».

Η μάχη κατά των καρτέλ και η καθημερινότητα του πολίτη

Αναφερόμενος στη λειτουργία της αγοράς, ο κ. Τσίπρας, υποστήριξε ότι οι εναρμονισμένες πρακτικές αποτελούν γενικευμένο φαινόμενο:

«Ακούω για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέας της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει. Και όταν δεν βγαίνει, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του, και βλέπει την αντλία στα 2,4».

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής στο ηλεκτρικό ρεύμα. «Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος; Τι έχει κάνει η κυβέρνηση;»

Όπως εξήγησε, θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλιστεί φθηνότερα συμβόλαια φυσικού αερίου, ενώ αναγνώρισε την προώθηση του προγράμματος αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών.

Συμπλήρωσε μάλιστα:

«Με συγχωρείτε, κυβερνάει επτά χρόνια και κυβερνάει επτά χρόνια σε συνθήκες που είναι προφανώς πολύ ευνοϊκότερες από αυτές που κυβέρνησα εγώ όταν είχα μνημόνια».

«Είχε δημοσιονομικές δυνατότητες. Είχε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 30 δισ. Τι έκανε;»

Οι συγκρίσεις με την περίοδο 2015-2019 και το πρόγραμμα της ΔΕΘ

Σχετικά με τις συγκρίσεις του παρελθόντος με το σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισε τη θέση του: «Εγώ προσωπικά δεν έχω πει κάτι τέτοιο, ότι περνάγαμε καλύτερα το 2015-2019. Έχω πει ότι το λένε οι δημοσκοπήσεις όμως».

Υποστήριξε ωστόσο ότι τότε «το πορτοφόλι ήταν πιο άνετο» για τους συνταξιούχους, ενώ χαρακτήρισε παράδοξη τη σύγκριση, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται πλέον οκτώ χρόνια εκτός μνημονίων και με μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.

Απαντώντας στην κριτική για τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Τελικά, τίναξα την μπάνκα στον αέρα στη ΔΕΘ ή ήμουν τσιφούτης; Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση».

Ο πρώην Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε πρώτος για την κοστολόγηση του προγράμματός του από το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο:

«Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

«Το κάναμε αυτό διότι θεωρούμε πως το κρίσιμο θέμα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι το έλλειμμα της αξιοπιστίας. Πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Είναι πολύ εύκολο να λες ότι θα τα κάνεις όλα. Αλλά πρέπει να λέμε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν».

Τόνισε επίσης πως όσα εξήγγειλε καλύπτονται από τον δημοσιονομικό χώρο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος της ίδιας της κυβέρνησης, ενώ κλείνοντας αναφέρθηκε στη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό:

«Πιστεύετε δεν ήθελα να εξαγγείλω 13η σύνταξη και 13ο μισθό; Για κάποιους ο λογαριασμός βγαίνει και έχουν και υπερκέρδη – κάποιοι κονομάνε με ευθύνη της κυβέρνησης».