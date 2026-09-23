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Δύο συλλήψεις για διακίνηση 13 μεταναστών σε Καβάλα και Έβρο

Δύο άτομα συνελήφθησαν στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε Καβάλα και Έβρο, κατηγορούμενα για παράνομη μεταφορά συνολικά 13 μεταναστών σε δύο διαφορετικές υποθέσεις. Τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

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Αυτοκίνητο/λαθρομετανάστες
Πηγή: Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άτομα συνελήφθησαν σε Καβάλα και Έβρο, καθώς μετέφεραν παράνομα συνολικά 13 μετανάστες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
  • Στην Εθνική Οδό Ξάνθης – Καβάλας, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε εννέα μετανάστες με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
  • Σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Διδυμοτείχου – Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη Έλληνας που μετέφερε τέσσερις μετανάστες. Τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.

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Δύο άτομα συνελήφθησαν στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε Καβάλα και Έβρο, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας συνολικά 13 μετανάστες, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, στην Εθνική Οδό Ξάνθης – Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει εννέα μετανάστες.

Στη δεύτερη υπόθεση, σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Διδυμοτείχου – Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν έναν Έλληνα, ο οποίος, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τέσσερις μετανάστες.

Τα δύο οχήματα, καθώς και κινητά τηλέφωνα, κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ για τις δύο υποθέσεις, την προανάκριση διενεργούν, το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, αντίστοιχα.

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