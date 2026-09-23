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Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 71χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της – Την χτυπούσε με γροθιές στο πρόσωπο και το σώμα

Μια 71χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, τραυματισμένη έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό, που δέχθηκε από τον σύντροφό της το απόγευμα της Τρίτης. Ο δράστης συνελήφθη από τις τοπικές Αρχές, οι οποίες διερευνούν το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η επίθεση έλαβε χώρα έξω από εγκαταλελειμμένο διώροφο οίκημα, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, το οποίο η παθούσα, ο σύντροφός της και άλλα άτομα είχαν καταλάβει αυθαίρετα, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9/2026) στην Ιεράπετρα, με θύμα μία 71χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθη ο σύντροφός της.
  • Ο δράστης, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην 71χρονη, καταφέροντάς της αλλεπάλληλα χτυπήματα. Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη.
  • Οι περίοικοι καταγγέλλουν πως το ζευγάρι είχε προβεί σε αυθαίρετη κατάληψη εγκαταλελειμμένου οικήματος, προκαλώντας συστηματικά προβλήματα και φασαρίες λόγω αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ. Το ακίνητο αποτελεί πλέον σοβαρή υγειονομική απειλή και ο Δήμος προγραμματίζει αυτοψία για το σφράγισμά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9/2026) στην Ιεράπετρα, με θύμα μία 71χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθη ο σύντροφος της ηλικιωμένης, ενώ οι τοπικές Αρχές διερευνούν το συμβάν.

Το χρονικό της επίθεσης και η σύλληψη

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 19.00 το απόγευμα, έξω από κτίριο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, κοντά στην παιδική χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης». Ο δράστης, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην 71χρονη, καταφέροντάς της αλλεπάλληλα χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και σε διάφορα μέρη του σώματός της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr.

Γείτονες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί του Α.Τ. Ιεράπετρας, έφτασαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγείται στη Δικαιοσύνη, ενώ το θύμα διακομίστηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

Όπως καταγγέλλουν οι περίοικοι, η παθούσα, ο σύντροφός της και άλλα άτομα είχαν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες σε αυθαίρετη κατάληψη του εγκαταλελειμμένου διώροφου οικήματος. Η συγκεκριμένη ομάδα προκαλούσε συστηματικά προβλήματα στην περιοχή, καθώς η καθημερινή και αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ οδηγούσε σε συνεχείς καβγάδες και φασαρίες, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές να δέχονται επανειλημμένες κλήσεις για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Το ακίνητο, του οποίου οι ιδιοκτήτες διαμένουν εκτός Ιεράπετρας, στερείται βασικών υποδομών όπως νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αποτελώντας πλέον σοβαρή υγειονομική απειλή. Για το λόγο αυτό, οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας προγραμματίζουν άμεσα αυτοψία στο χώρο, προκειμένου να κινήσουν τις διαδικασίες για το σφράγισμά του.

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