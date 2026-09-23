Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Οι συναντήσεις του με ηγέτες και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρωί της Τετάρτης (23/9/2026) , σε τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Στις 10:00, θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», ενώ στη συνέχεια, θα μιλήσει σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Επαφές με επενδυτές και διεθνείς οργανισμούς

Το πρωί της Πέμπτης (24/9/2026), ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές.

Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 15:00 ο κ. Μητσοτάκης, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».

Στις 17:10 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συνέντευξη στο Bloomberg

Την Παρασκευή, στις 8:15, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Βασίλε Τοφάν.

Το μήνυμα για την Ελλάδα του 2030

Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στα διακυβεύματα των εκλογών του 2027, αναδεικνύοντας εκ νέου τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.

«Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιχειρεί να περιγράψει το όραμά της για την Ελλάδα του 2030.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς τότε η Ελλάδα θα γιορτάζει 200 χρόνια, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

«Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων.

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί την εξαίρεση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε ότι βασική του υποχρέωση είναι να διασφαλίσει πως η νέα γενιά δεν θα κληροδοτήσει το ίδιο βάρος χρέους που, όπως είπε, κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Στο ίδιο πλαίσιο, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιστροφή σε πολιτικές δαπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της χώρας θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις στις αγορές ομολόγων.

«Έχουμε διανύσει μια πολύ δύσκολη πορεία, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο όσα έχουμε πετύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα στους ομογενείς

Από το Σαν Φρανσίσκο, ο πρωθυπουργός απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, μετά την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου.

Η παρουσία της ελληνικής ομογένειας ήταν έντονη στις εκδηλώσεις του Σαν Φρανσίσκο. Στο ακροατήριο βρέθηκαν άνθρωποι που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Silicon Valley, αλλά και νεότεροι Έλληνες, πολλοί από τους οποίους είναι απόφοιτοι ελληνικών Πολυτεχνείων και δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας. Το κοινό αυτό μοιράζεται την ίδια αγάπη αλλά και την ίδια αγωνία για την πορεία της Ελλάδας.

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα των συζητήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε την ανάγκη πρώτα να κατανοηθεί η τεχνολογία και στη συνέχεια να υπάρξει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, με τρόπο που, όπως ανέφερε, δεν θα ακυρώνει τις θετικές συνέπειες που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δραστηριότητα και ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα την υγεία, την εκπαίδευση, την πολιτική προστασία και την άμυνα. Το μήνυμα που έστειλε από τη Silicon Valley ήταν ότι η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και επιδιώκει να αναπτύξει εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς.

Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων

Ο πρωθυπουργός κάλεσε παράλληλα ιδρυτές και στελέχη επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα, ως βάση για τις δραστηριότητές τους.

Οι επαφές του με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και επενδυτικούς οργανισμούς εντάσσονται σε αυτή την προσπάθεια, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει να δημιουργηθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να ενισχυθούν οι δεσμοί με την τεχνολογική κοινότητα της Silicon Valley.

Στις εγκαταστάσεις της Tesla και της Nvidia

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Καλιφόρνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην έδρα της Tesla στο Palo Alto, όπου ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας. Παράλληλα, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia, όπου συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιήθηκαν με φόντο τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, την υψηλή τεχνολογία και τις δυνατότητες που δημιουργούνται για την ελληνική οικονομία από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός του στο Σαν Φρανσίσκο, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, συνεχίζοντας το αμερικανικό ταξίδι του με φόντο τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.