Γεραπετρίτης από τον ΟΗΕ: «Άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, από την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τόνισε την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Αναφέρθηκε σε επαφές με ομολόγους του από το Ιράν, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν και άλλες χώρες, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις τους στην παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και στην ενεργειακή αλυσίδα. Η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα και προωθεί τη διεθνή πολυμέρεια.

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Γεραπετρίτης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, από τη Νέα Υόρκη, τόνισε την «ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας».
  • Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή «δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και για την ενεργειακή αλυσίδα», με την ελληνική διπλωματία να εστιάζει στην αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.
  • Η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με την προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, «θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας», αυξάνοντας το διπλωματικό της αποτύπωμα.

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Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τις εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ευρύτερες επιπτώσεις της κρίσης.

Όπως επισήμανε, η κατάσταση στην περιοχή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και για την παγκόσμια και επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και για την ενεργειακή αλυσίδα.

Στο επίκεντρο της ελληνικής διπλωματικής προσπάθειας βρίσκεται, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, η ανάγκη αποκλιμάκωσης της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πλέον άμεσες συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια και την τροφοδοσία.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στο Ιράν.

Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε συνάντηση, η οποία έγινε μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, να έχω συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν και τον υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν.

Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να μην υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων.

Επίσης, είχαμε την ευκαιρία, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια. Συζήτησα με τον υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας, τον υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας, της Δομινικανής Δημοκρατίας, καθώς και άλλες συναντήσεις, οι οποίες σκοπό έχουν ακριβώς να αναδείξουν την πολύ μεγάλη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας, σε μια εποχή στην οποία οι κρίσεις μαίνονται στον κόσμο και καλούν για μια πιο ουσιαστική αντιμετώπιση των γεωπολιτικών φαινομένων μέσα από πολύ ενισχυμένη συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό συνομίλησα επιπλέον και με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, κυρίως για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δομή, την οργάνωση, τη διαδικασία λήψης απόφασης στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διεθνής πολυμέρεια αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα. Δεν μπορεί το Διεθνές Δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ.

Η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την προεδρία του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση όλων αυτών και ιδίως της διεθνούς πολυμέρειας. Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες».

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