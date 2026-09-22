Νάντια Γιαννακοπούλου: «Δεν το δικαιολογώ» – Αποστάσεις από τον Φαραντούρη για τη φράση «χαριεντίζεσαι με υπουργούς» προς τη Σδούκου

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, εξέφρασε τη διαφωνία της με τη φράση «χαριεντίζεσαι με υπουργούς» που χρησιμοποίησε ο Νικόλας Φαραντούρης προς την Αλεξάνδρα Σδούκου, τονίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, απαντώντας για τη φράση «χαριεντίζεσαι με υπουργούς» του Νικόλα Φαραντούρη προς την Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε ότι «ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει».
  • Η κα Γιαννακοπούλου είπε ότι «δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς» και πρόσθεσε ότι «έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα».
  • Σημείωσε ότι ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, εξηγώντας πως η αναφορά του ήταν πολιτική, ωστόσο η ίδια ανέφερε ότι «δεν το δικαιολογώ».

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«Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει» τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Τρίτης (22/9) και απαντώντας για τη χρήση της φράσης «χαριεντίζεσαι με υπουργούς» του Νικόλα Φαραντούρη προς την Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η κα Γιαννακοπούλου είπε ότι «δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαριεντίζεσαι με υπουργούς”» και πρόσθεσε ότι «έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα, άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή».

Η κα Γιαννακοπούλου σημείωσε, πάντως, ότι ο Νικόλας Φαραντούρης προχώρησε στη συνέχεια σε διευκρινιστική δήλωση, εξηγώντας πως η αναφορά του ήταν πολιτική και αφορούσε στην απάντησή του σε σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου.

«Είμαι σαφής στο τι λέω, αλλά και ο ίδιος είπε ότι το χρησιμοποίησε ως απάντηση για αυτό που ειπώθηκε περί «χαριεντίσματος» με την κα Καρυστιανού» τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ωστόσο ότι «δεν το δικαιολογώ».

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

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