Γάλλος ηθοποιός επέλεξε την ευθανασία στα 43 του έπειτα από μήνες αφόρητου πόνου – «Τελείωσα με την ιατρική κακομεταχείριση»

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Ο Γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Αρνό Ντενί πέθανε με ευθανασία στο Βέλγιο σε ηλικία 43 ετών, έπειτα από μήνες αφόρητου πόνου και σοβαρών επιπλοκών που, σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, ακολούθησαν την τοποθέτηση εμφυτεύματος για βουβωνοκήλη.

«Δεν έχω πια ζωή», είχε δηλώσει στις αρχές του 2026, ενώ ο δικηγόρος του κάνει λόγο για μια «σιωπηλή κρίση δημόσιας υγείας» γύρω από συγκεκριμένα χειρουργικά εμφυτεύματα.

Ο Αρνό Ντενί, γνωστός μεταξύ άλλων για τις θεατρικές παραγωγές «Les Liaisons dangereuses» και «Les Femmes savantes», υποβλήθηκε σε ευθανασία την Τρίτη στη Ναμούρ του Βελγίου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Φιλίπ Κουρτουά, η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τρεις γιατρούς. Όπως ανέφερε, το σώμα του ηθοποιού «δεν μπορούσε πλέον να τον κρατήσει» και ο ίδιος είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο της καθημερινότητάς του εξαιτίας του έντονου πόνου που βίωνε επί μήνες.

Η επέμβαση που, όπως υποστήριζε, άλλαξε τη ζωή του

Τα προβλήματα του Ντενί άρχισαν έπειτα από επέμβαση για βουβωνοκήλη στις 17 Ιουλίου 2023, κατά την οποία του τοποθετήθηκε εμφύτευμα από πολυπροπυλένιο, αναφέρει το Euronews.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακολούθησαν πολυάριθμες παρενέργειες και τελικά ο ηθοποιός ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το εμφύτευμα αφαιρέθηκε τον Απρίλιο του 2024.

Αργότερα διαγνώστηκε με μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα, στο πλαίσιο του συνδρόμου ASIA, μιας φλεγμονώδους αντίδρασης που συνδέεται με έκθεση σε ανοσολογικό ενισχυτικό παράγοντα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκτιμήθηκε ότι το εμφύτευμα ενδέχεται να είχε προκαλέσει επίμονη φλεγμονή και διαταραχή του ανοσοποιητικού του συστήματος.

«Δεν μπορώ πλέον να βγω από το σπίτι μου, δεν έχω ζωή»

Στις αρχές του 2026, ο Ντενί είχε περιγράψει με δραματικά λόγια την κατάσταση της υγείας του.

«Δεν μπορώ πλέον να βγω από το σπίτι μου, δεν έχω κοινωνική ζωή, δεν έχω καθόλου ζωή», είχε δηλώσει στη γαλλική εφημερίδα Dauphiné Libéré.

Όπως έλεγε, η κατάστασή του επιδεινωνόταν συνεχώς και οι γιατροί δεν είχαν πλέον θεραπευτικές επιλογές να του προτείνουν. Παρομοίαζε μάλιστα την καθημερινότητά του με εκείνη ενός ασθενούς στο τελικό στάδιο καρκίνου.

«Ένας άνθρωπος ξέρει βαθιά μέσα του πότε είναι καταδικασμένος»

Στις 5 Ιανουαρίου 2026, ο ηθοποιός υπέβαλε μήνυση στη μονάδα δημόσιας υγείας της εισαγγελίας του Παρισιού για «ακούσιες σωματικές βλάβες».

Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο στα τέλη Αυγούστου, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς ποινικό αδίκημα.

Έχοντας αποφασίσει να ζητήσει ευθανασία, ο Ντενί είχε δηλώσει: «Ένας άνθρωπος ξέρει βαθιά μέσα του πότε είναι καταδικασμένος».

Στις 18 Μαρτίου εισήχθη σε μονάδα παρηγορητικής φροντίδας σε βελγικό νοσοκομείο, περιμένοντας την έγκριση του αιτήματός του για ευθανασία.

Ο δικηγόρος του μιλά για «σιωπηλό σκάνδαλο δημόσιας υγείας»

Ο δικηγόρος του ηθοποιού υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο τον Ντενί.

Έκανε λόγο για ένα «σιωπηλό σκάνδαλο δημόσιας υγείας», υποστηρίζοντας ότι χιλιάδες ασθενείς έχουν εκτεθεί σε εμφυτεύματα υψηλού κινδύνου χωρίς, κατά την άποψή του, επαρκή ενημέρωση για τις πιθανές επιπλοκές.

Ο Κουρτουά ανέφερε επίσης ότι η Medtronic είχε αναγνωρίσει σε επιστολή προς τον Ντενί πως η τοποθέτηση συσκευών ενίσχυσης του κοιλιακού τοιχώματος μπορεί να συνδέεται με χρόνιο ή οξύ μετεγχειρητικό πόνο, παρενέργεια που περιλαμβάνεται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος Dextile για επαγγελματίες υγείας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ασθενείς δεν λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση με την ίδια σαφήνεια.

Είχε ιδρύσει ομάδα για ασθενείς με παρόμοιες επιπλοκές

Ο Αρνό Ντενί είχε ιδρύσει την ομάδα «French victims of hernia prostheses», συγκεντρώνοντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων που ανέφεραν ανεπιθύμητες επιπτώσεις έπειτα από εμφυτεύματα για κήλες.

Η απόφασή του να προχωρήσει σε ευθανασία στο Βέλγιο ήρθε έπειτα από μια μακρά περίοδο σωματικής επιδείνωσης και δημόσιων παρεμβάσεων για τις εμπειρίες του με το εμφύτευμα και τη θεραπεία που ακολούθησε.