Εκσκαφέας έπεσε από νταλίκα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Έκλεισαν οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς το βαρύ όχημα φέρεται να δίπλωσε λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Η Τροχαία έσπευσε στο σημείο, ενώ δύο λωρίδες κυκλοφορίας έκλεισαν.

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Εκσκαφέας, Βουλιαγμένης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, κατά τη διάρκεια της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική.
  • Η νταλίκα φέρεται να δίπλωσε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το σκαπτικό μηχάνημα να πέσει στον δρόμο. Δύο λωρίδες κυκλοφορίας παραμένουν κλειστές.
  • Παράλληλα, η έντονη βροχόπτωση προκαλεί μεγάλες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

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Ένας εκσκαφέας έπεσε από νταλίκα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, κατά τη διάρκεια της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα φέρεται να δίπλωσε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το σκαπτικό μηχάνημα που μετέφερε να μετατοπιστεί και να πέσει στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, ενώ δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης παραμένουν κλειστές.

Παράλληλα, η έντονη βροχόπτωση προκαλεί μεγάλες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδηττού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Σχιστού.

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