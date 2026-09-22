Εκσκαφέας έπεσε από νταλίκα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Έκλεισαν οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Ένας εκσκαφέας έπεσε από νταλίκα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, κατά τη διάρκεια της ισχυρής βροχόπτωσης που πλήττει την Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα φέρεται να δίπλωσε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το σκαπτικό μηχάνημα που μετέφερε να μετατοπιστεί και να πέσει στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, ενώ δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης παραμένουν κλειστές.

Παράλληλα, η έντονη βροχόπτωση προκαλεί μεγάλες κυκλοφοριακές καθυστερήσεις και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αρδηττού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Σχιστού.

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